Protección Civil salva a perrito sin hogar de morir por golpe de calor

Los perritos son animales que brindan constante amor y cariño a sus dueños; desafortunadamente, hay sujetos que abandonan a estas mascotas y las dejan sin ningún tipo de ayuda en la calle. Los peludos buscan, día con día, alimento y agua para soportar los constantes abusos que viven.

Ahora, con las altas temperaturas, hay lomitos que llegan a morir por un golpe de calor, tal como le iba a suceder a uno en calles de Nuevo León. Yadith Valdez compartió, mediante su cuenta de X, el momento en que elementos de Protección Civil apoyaron a un perro que contaba con bastantes indicios de deshidratación.

“Este perrito llegó casi desfallecido, por insolación, hasta las puertas del edificio de Protección Civil de Salinas Victoria y quedó inconsciente por las altas temperaturas, al sufrir un golpe de calor. Los elementos de la corporación, lo observaron y auxiliaron, brindándole suero y así estabilizarlo, refrescándolo un poco…”, escribió la internauta.

Este perrito llegó casi desfallecido, por insolación, hasta las puertas del edificio de Protección… pic.twitter.com/u2Czno50Zc — Yadith Valdez (@yadithvaldez) May 9, 2024

El mismo estado de Nuevo Léon recomienda, mediante sus redes sociales, los siguientes consejos para cuidar a las mascotas de las altas temperaturas:

No dejes a tu mascota encerrada en el auto. Evita caminar sobre el pavimento caliente. No sobre ejercites a tu mascota cuando el sol esté muy fuerte. Sácalo a pasear por la tarde o noche. Siempre déjale a su alcance un recipiente de agua.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 100 mil reproducciones en diversas rede sociales, donde se pueden leer comentarios como “Ayúden a canalizarlo con una asociación que lo de en adopción… Por favor no lo dejen otra vez de callejero”, “También en los árboles, yo les pongo botecitos con agua a los pájaros”, “Que triste ver estas escenas. Pobres animalitos. No dudemos en hacer por ellos” o “O sea que si no va, nadie lo ayuda. Por favor, agua y protección de la fauna en estos momentos críticos es urgente”.