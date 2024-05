¿Subirá la tarifa del Metro CDMX? Conoce la propuesta ‘Ley del Sistema Metro’

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino y el dirigente local del partido, Sebastián Ramírez, se pronunciaron en contra de la ‘Ley del Sistema Metro’ propuesta por la bancada del PAN, que entre otras cosas, buscan aumentar la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Y es que hace unos días, el diputado de Acción Nacional, Federico Döring, expuso que la iniciativa busca aplicar tarifas diferenciales, es decir, que los usuarios paguen por las distancias que recorren, así como lo aplica el Tren Suburbano, considerando las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios.

Es decir, la propuesta solo aplicaría para ciertos sectores; exceptuando a las personas con debilidad visual o alguna discapacidad, así como adultos mayores, ellos entrarían de manera gratuita al andén.

Al respecto, el diputado Jorge Gaviño, aseguró que la iniciativa presentada por el diputado Federico Döring se encuentra plagada de errores e inconsistencias, ya que repercutirán gravemente en las personas de más escasos recursos.

“Esta propuesta lesionaría la economía de los más pobres, pues una persona trabajadora que vive en La Paz, Cuatro Caminos, Indios Verdes, Pantitlán o Ciudad Azteca pagarían más por cruzar la ciudad, que una persona que vive en las alcaldías céntricas como la Benito Juárez” — Jorge Gaviño

Sostuvo que debe establecerse una regulación en la cual se obligue a compensar las gratuidades que se otorgan en el pago de la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo, esto, obligando a dependencias o sectores públicos a contribuir al desarrollo del Metro.

Tarifa corresponde a Jefatura de Gobierno

Asimismo dejó de manifiesto que existe una grave incongruencia sobre la revisión tarifaria, ya que esto no le compete al Metro, sino a la persona titular de la jefatura de Gobierno, conforme a la Ley de Movilidad capitalina, y no obstante no se está planteando una reforma a esta última.

Por su parte, el dirigente del partido, Sebastián Ramírez, exhortó a los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México a echar abajo la iniciativa panista; lo que se requiere, dijo, son propuestas que apoyen a las familias capitalinas y que les brinden una mejor calidad de vida y no ocurrencias como estás, sin pies ni cabeza.

La iniciativa del @PAN_CDMX de Ley del Metro anunciada por @STaboadaMx en el debate es criminal y nos advierte la ciudad que sueñan. Castigar a los que viven más lejos, a los más pobres, a los que pasan más tiempo en el transporte. Su proyecto de Ciudad es un guetto para una… pic.twitter.com/v9gwXmES6b — Sebastián Ramírez Mendoza (@Sebas_RM) May 14, 2024

“Es absurdo y discriminatorio lo que pretende hacer el PRIAN a quién se le ocurre tremenda tontería; imagínense una persona que vive en Tláhuac y labora en la zona de Polanco lo que va a tener que pagar si utiliza el Metro para llegar a su trabajo. Es una propuesta que no va a pasar, no vamos a dejar que avance nada que afecte a la ciudadanía, de verdad en qué cabeza caben cosas como estas”, concluyó.

Nadie pagará más de 5 pesos

La iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso, sobre la Ley del Sistema Metro, plantea un cobro diferenciado a la baja, es decir que quienes recorran hasta 10 estaciones paguen menos de cinco pesos, estableció el coordinador parlamentario, Federico Döring, quien lamentó que, por ignorancia, Morena se oponga a que los capitalinos gocen de este beneficio.

“Lamento profundamente la mezquindad política y humana de Morena, que se opone a que se puedan hacer tarifas preferenciales para cobros por menores a cinco pesos por traslados cortos en el Metro como propone el PAN”, destacó el líder de la bancada del PAN.

Dejó en claro que el Metro mantendrá la tarifa única que opera hasta el momento, pero el “analfabetismo legislativo” que los caracteriza los lleva a distorsionar la iniciativa y engañar a los capitalinos con fines políticos – electorales, cuando lo que se busca es apoyarlos en su economía.

“Sólo en la mente de los chairos la palabra preferencial es negativa, por lo que antes de emitir un juicio deberían de conocer su significado. Los voy a ayudar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra preferente como: Que tiene preferencia o superioridad sobre algo”. — Federico Döring

Como lo ofrecimos presentamos la primera Ley del Sistema @MetroCDMX en la historia



Mi reconocimiento para sus trabajadores profesionales y comprometidos de tantos años que han dedicado su vida a servir a la Ciudad



Mi empatía para las víctimas de sus tragedias#ElCambioViene pic.twitter.com/h0bzFQtiuN — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) May 8, 2024

Es decir, dijo, los capitalinos gozarán de una tarifa especial a la baja. Insistió que, si una persona recorre tres u ocho estaciones en un viaje, pagará menos de los cinco pesos que hoy desembolsa, eso lo permite el hecho de que se cuente con una tarjeta multimodal en la que se establece el lugar de ingreso y salida, con lo que se puede realizar el cobro diferenciado planteado.

El legislador explicó que este apoyo será únicamente para las personas que viven en la Ciudad de México; mientras que los visitantes extranjeros, nacionales y quienes proceden en el Estado de México seguirán pagando los cinco pesos por viajar en el Metro.

“No queremos que paguen lo mismo un mexiquense que se sube en Indios Verdes y cruza toda la Línea 3, que un capitalino que utiliza el Metro para viajar hasta 10 estaciones, eso sería injusto. Pero quiero dejar en claro que nadie pagará más de cinco pesos. Aquellos que dicen estar en favor de los pobres, no quieren que se beneficien los capitalinos”, precisó Federico Döring.

Explicó que la Ley establece un Servicio Civil de Carrera para los funcionarios del Metro, con la finalidad de que la gente que no conoce de su operación ocupe puestos importantes, como sucedió en la administración de Florencia Serranía, que benefició a sus más cercanos colaboradores.