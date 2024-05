Bloqueo en Huixquilucan por crecimiento de construcciones ilegales

Habitantes de Huixquilucan protestaron contra los cambios de uso de suelo, que permiten a inmobiliarias construir en zonas prohibidas, áreas verdes o invadir predios, por lo que pidieron la intervención del Gobierno Estatal, la contraloría, y la Fiscalía General de Justicia.

Anunciaron que cada semana van a protestar hasta que el gobierno municipal actúe y clausure por lo menos 10 construcciones ilegales, que ubicaron.

Israel Santana, activista de la asociación Conciencia Ciudadana, señaló que detectaron construcciones irregulares y puso de ejemplo las ubicadas en Avenida de la Barranca 9 y Avenida de la Barranca 50, en Interlomas, Valle de las Palmas, donde se ubicó un “Cártel Inmobiliario”.

Vecinos de Huixquilucan denuncian que los inmuebles carecen de las autorizaciones ambientales y de protección civil necesarias.

El primero es un predio en litigio, pero el municipio permitió la construcción de viviendas y comercios, aunque no se concluyeron y resultaron estafadas 300 personas, por un monto cercano a los 450 millones de pesos.

“Ahí detectamos que hay un líder del Cártel Inmobiliario, se llama Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas, sobrino del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, bien conocido en los círculos de la corrupción y delitos financieros en México, vendió y no construyó porque el predio ni si quiera le pertenece, y hay más de 300 personas estafadas en el proyecto Oldenbourg Offices, de la empresa Silverland y sabemos que quiere salir del país”, señaló el activista.

En el segundo caso, los manifestantes ubicaron que se modificaron los usos de suelo, para beneficiar a una constructora y pudiera destruir un área verde de donación, pero se van a edificar 86 departamentos.

Cártel Inmobiliario en Huixquilucan

Servicios urbanos deficientes

Además, se quejaron porque los servicios urbanos están fallando debido al alto número de construcciones ilegales que se permitieron, pues carecen de las autorizaciones ambientales y de protección civil necesarias.

“Pedimos a la Gobernadora, Delfina Gómez, que cumpla sus promesas de campaña y termine con la corrupción inmobiliaria en Huixquilucan, No Al Cártel Inmobiliario de Huixquilucan, No tenemos agua, no tenemos áreas verdes, pero si tenemos corrupción”, fueron algunas de las consignas que presentaron los vecinos.

Después de una hora de bloqueo, personal de concertación del Estado de México les ofreció una mesa de trabajo, que no aceptaron, pues lo que buscan que sus quejas no sean minimizadas y se vincule a los estafadores y se clausuren las obras ilegales, por lo que continúan con su dicho de bloquear cada semana.