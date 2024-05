Las habilidades matemáticas no son solo cosa de humanos

En general existe la creencia de que los humanos somos los únicos habitantes de la Tierra que sabemos contar, sin embargo, un nuevo estudio científico revela que los animales también pueden hacerlo.

Un descubrimiento revolucionario de científicos de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (CityUHK) y la Universidad China de Hong Kong (CUHK) parece confirmar la existencia de habilidades numéricas ocultas en las ratas.

Según los investigadores de Hong Kong, los resultados ofrecen un modelo animal crucial para investigar las bases neuronales de la capacidad numérica y la discapacidad en humanos.

El equipo de investigación se propuso minimizar la influencia de las magnitudes continuas en las pruebas numéricas y realizó un meticuloso análisis cuantitativo en el estudio para determinar las contribuciones respectivas de los números y las magnitudes.

“Las ratas pueden utilizar el sentido numérico para buscar comida, tomar decisiones en grupo o escapar de los enemigos”. — Yung Wing-ho, catedrático de Neurociencia Cognitiva de la CityUHK y uno de los autores de la investigación

El equipo desarrolló un algoritmo para generar estímulos que permitieran a los animales centrarse únicamente en los números y minimizar otros factores de distracción.

“También probamos a las ratas con una serie de estímulos numéricos nunca antes vistos para excluir otras posibles explicaciones de su elección”, dijo a Metro Yung Wing-ho, catedrático de Neurociencia Cognitiva de la CityUHK y uno de los autores de la investigación.

El equipo descubrió que las ratas sin ningún conocimiento previo de los números podían desarrollar un sentido numérico cuando se las entrenaba con sonidos que representaban dos o tres números.

A pesar de la influencia de las magnitudes continuas, las ratas se centraban sistemáticamente en el número de sonidos a la hora de elegir recompensas alimentarias.

Los investigadores descubrieron que cuando bloqueaban una parte específica del cerebro de las ratas, denominada corteza parietal posterior, la capacidad de las ratas para comprender números se veía afectada, pero no su sentido de la magnitud. Lo anterior sugiere que el cerebro tiene una zona específica para tratar los números, prosigue el profesor Yung.

Otras cosas sorprendentemente humanas que hacen los animales

A los elefantes les gusta emborracharse

Existe una época del año en el sur de África en la que el árbol de la marula empieza a dejar caer sus frutos, y entonces empieza a pudrirse, y la putrefacción crea alcohol, y los elefantes defienden literalmente su árbol para emborracharse.

Los chimpancés adoptan

En la Jungle Island de Miami, una chimpancé llamada Anjana asumió el papel de madre de dos cachorros de tigre blanco que habían sido desplazados de su manada, dándoles el biberón y jugando con ellos junto a su adiestrador.

Los lémures se drogan

Los lémures negros tienden a buscar una vía de escape inducida por sustancias químicas. Se trata de sorber cianuro y otras toxinas narcóticas que los milpiés gigantes emiten como mecanismo de defensa cuando se sienten molestos o amenazados

5 preguntas a…

Yung Wing-ho,

catedrático de Neurociencia Cognitiva de la CityUHK y uno de los autores de la investigación.

¿Por qué decidió averiguar si los animales saben contar?

–Creemos que es una capacidad básica para la supervivencia y la reproducción en el reino animal, por ejemplo para evitar enemigos y conseguir comida. Pero los científicos siguen debatiendo esta cuestión, sobre todo porque es difícil de demostrar científicamente. Otra motivación es que el estudio del sentido numérico en los animales puede tener un potencial traslativo para comprender la capacidad numérica y la discapacidad en el ser humano.

¿Qué es el sentido numérico?

–En pocas palabras, el sentido numérico es la capacidad de comparar, estimar y manipular cantidades numéricas no simbólicas, es decir, un grupo de elementos, como varias manzanas en la mesa.

¿Cómo ha descubierto que las ratas tienen un sentido numérico discreto?

–Los ítems no simbólicos siempre están asociados a magnitudes físicas no numéricas que podrían proporcionar pistas al sujeto de la prueba de forma independiente, por lo que compromete el estudio del sentido numérico de forma aislada. A diferencia de estudios anteriores realizados por otros científicos, desarrollamos un algoritmo y métodos analíticos asociados para generar estímulos que no sólo minimizaran el impacto de las magnitudes no numéricas en la percepción de la numerosidad, sino que también permitieran su cuantificación, y descubrimos que el número es el factor predominante para su decisión. También sometimos a las ratas a pruebas con una serie de estímulos numéricos inéditos para excluir otras posibles explicaciones de su elección.

¿Podría hablarnos del área del cerebro de las ratas que es específica para tratar con números?

–Se trata de la parte posterior del córtex parietal. En animales superiores como los humanos y otros primates, se sabe que esta zona recibe e integra información sensorial, y también se sugiere que procesa números. Nuestro estudio concuerda con esta noción y sugiere que también existe un área específica en el cerebro de la rata que maneja específicamente el concepto de número.

¿Cómo utilizan las ratas el sentido numérico, para qué les sirve?

–Naturalmente, pueden utilizar el sentido numérico para buscar comida, tomar decisiones en grupo, escapar de los enemigos o de las generaciones futuras, lo que también se ha sugerido en otros animales.