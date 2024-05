¿Por qué no se izará la bandera de México en el Zócalo durante la ‘Marea Rosa’?

La marcha de la ‘Marea Rosa’ se llevará a cabo el próximo domingo 19 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que participarán como los principales oradores los candidatos de oposición a la presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

Los señalamientos a la movilización se han hecho presentes, aunque los organizadores han descartado que tenga fines partidistas para promover el voto en contra del oficialismo, al mismo tiempo que coincide con la realización del Tercer Debate Presidencial.

En otras movilizaciones rosas para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) han existido críticas porque no se encuentra izada la bandera de México en la Plaza de la Constitución y este domingo no será la excepción.

Razón por la que no se izará la bandera en la ‘Marea Rosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó a mañana de este miércoles en su conferencia mañanera que no se izará la bandera mexicana en el Zócalo en la marcha de la ‘Marea Rosa’.

López Obrador explicó que en todas las protestas o movilizaciones se recurre a no colocar el lábaro patrio para evitar posibles daños, aunque destacó el respeto que los mexicanos tienen a todos los símbolos patrios.

“Es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Nada más eso, y yo no creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, nadie, pero no pueden salir (los militares de Palacio Nacional)”, expresó AMLO en su rueda de prensa.

Agregó que la intención es protegerla, más allá de lo que se ha especulado acerca de un retiro intencional en dichas manifestaciones rosas.

¿A qué hora será la ‘Marea Rosa’ en el Zócalo?

La concentración está convocada a las 11:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México el 19 de mayo.