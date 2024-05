¿Qué pasó con Poder Prieto, el colectivo que decía buscaba erradicar el racismo en México?

El colectivo encabezado en un primer momento por los actores Tenoch Huerta y Maya Zapata publicó en sus redes sociales un comunicado donde anuncia su disolución y los internautas no han desaprovechado la oportunidad para reprochar el proceder de sus integrantes.

Poder Prieto surgió como una respuesta a los estereotipos de raza en la industria del entretenimiento; telenovelas, series y películas siempre protagonizadas por actores y actrices blancas, y personajes de personas humildes o criminales siempre interpretados por actores y actrices morenas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el colectivo tomó tintes políticos y sociales, y es qué el ser moreno en México está directamente relacionado con los estereotipos arraigados en la sociedad y que permea en todos los aspectos de la vida pública, pero ¿realmente se sentían orgullosos de ser morenos?

Es justamente lo que ahora, y parece ser que desde siempre, sus no simpatizantes y no necesariamente blancos, le cuestionaron al colectivo. Lo que se veía como un reclamo justo ante la falta de oportunidades para encabezar proyectos sin la necesidad de aclararse la piel para encajar, se volvió un reclamo no por proyectos donde se contara una historia donde millones de mexicanos y mexicanas se pudieran identificar, sino movido por el resentimiento por no ocupar espacios que la industria le concedió a intérpretes de piel blanca, dicho por el usuario @androrush: “no siente orgullo de ser moreno, sino odio x no ser blanco”, refiriéndose a Tenoch Huerta.

Poder Prieto se despide. 🧵 pic.twitter.com/wTSN4gHzX9 — Poder Prieto (@poderprieto_mx) May 14, 2024

En un amplio comunicado seccionado en imágenes, Poder Prieto admitió que no lograron su objetivo, asegurando que no dejarán de luchar y que necesitan llevar a cabo cambios orgánicos, genuinos, profundos y voluntarios. Abordando de manera somera lo que los trajo a la escena pública, se hizo mención de la colonización de México, el manejo de los medios de comunicación, el neoliberalismo y sin mencionar los escándalos de abuso en los que se vieron envueltos sus dirigentes, rechazaron “las acusaciones falsas, de toda índole, que se han hecho sobre nosotros”.

Con un “Gracias a todos los que creyeron junto a nosotros que vencer a Goliat era posible. No lo logramos. Pero esta historia no tiene escrito un final”, Poder Prieto se despidió.