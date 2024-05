Policía de CDMX aprovecha contingencia ambiental y extorsiona con 6 mil pesos a automovilista

Evitar pagar una multa o ser extorsionado y no circules durante la contingencia ambiental en la CDMX.

Por cuarto día consecutivo, en la Ciudad de México continúa la contingencia ambiental al no existir las condiciones adecuadas para reducir los niveles de contaminantes y suspenderla de acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico. La Comisón Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia ambiental con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación en el aire que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos.

Los automóviles deberán dejar de circular en un horario comprendido entre las 5:00 y las 22:00 horas, dependiendo del holograma de verificación, el último número de placa y el color del engomado.

Puedes ser multado por alguna patrulla de tránsito o ambiental en la Ciudad de México, e incluso ser víctima de “actos de corrupción”, como le sucedió a un vehículo foráneo que fue extorsionado por un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Fue a través de las redes sociales que una persona denunció haber sido detenida por un oficial, quien le notificó que se haría acreedor a una multa por violar el programa ‘Hoy No Circula’. Consciente de su error y de que infringió el reglamento de tránsito capitalino, el automovilista realizó el depositó 6 mil pesos, a través de la aplicación de su banco desde su celular, a un número de cuenta que resulto ser del oficial, quien solamente le entregó un recibo.

Policía cobra seis mil pesos

¿Cuál es la multa por circular durante la contingencia ambiental?

En caso de violar las restricciones del programa “Hoy no Circula” debido a la contingencia ambiental, los conductores podrían enfrentar una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a una suma entre $2,171.40 y $3,257.10 pesos por incumplir las restricciones de movilidad.

Evita sanciones 💸



Recuerda que por #ContingenciaAmbiental y para reducir la emisión de contaminantes, la @CAMegalopolis estableció restricciones a la circulación de vehículos. Checa el detalle sobre restricciones y exenciones:



📰 https://t.co/FmpBVmmmim pic.twitter.com/BLU7JwL5U1 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 14, 2024

¿Quién tiene la autoridad para multar durante la contingencia ambiental?

La policía de tránsito puede detenerte y señalar que el vehículo no puede circular, lo que resultará en una notificación de infracción. Además, podrían llamar a una grúa para el traslado del automóvil al corralón. En tanto las Unidades de Vigilancia Ambiental como las de tránsito tienen la facultad de realizar inspecciones que confirmen si el vehículo es sancionable.

En caso afirmativo, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos con altos niveles de contaminación se les retira la placa metálica como medida cautelar.

Policías de tránsito de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Para recuperar la matrícula, es necesario acudir a las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), ubicadas en Tlaxcoaque número 8, con el comprobante de la multa pagada, la boleta de sanción, una identificación oficial, la tarjeta de circulación y un certificado de verificación.

La Sedema informó que durante la contingencia ambiental atmosférica decretada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ha sancionado a 295 vehículos por no respetar el Programa Ambiental “Hoy No Circula”.