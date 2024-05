Revisarán todas las apariciones de la Virgen María

El Vaticano acaba de publicar sus nuevas normas sobre cómo proceder ante una supuesta aparición de la Virgen, los obispos debían optar entre una respuesta positiva, “Constat de supernaturalitate”, o una negativa, “Non constat de supernaturalitate”. Para evitar confusiones, se añadió una tercera opción más contundente: “Consta la no sobrenaturalidad” del fenómeno.

Este modo de proceder ha llevado a que técnicamente la Iglesia reconozca solo quince apariciones de la Virgen María. Entre las más famosas están las de Lourdes en Francia, en 1858, y las de Fátima en Portugal, en 1917. Las más recientes serían las de Kibeho, en Ruanda, supuestamente ocurridas entre 1981 y 1986. En cualquier caso, se consideran “revelaciones privadas”, que no añaden nada a la doctrina católica y, por ello, no obligan a los católicos a creer en ellas. Aún no se han reconocido, sin embargo, las apariciones de Medjugorje (Bosnia y Herzegovina) que atraen a millones de peregrinos desde 1981, así lo explica Javier Martínez-Brocal en su artículo del diario ABC.

Aparte de estas apariciones oficiales, el experto en apariciones marianas René Laurentin cuantificó unas dos mil supuestas apariciones de la Virgen a lo largo de la historia. La más antigua se sitúa en España y se remonta al año 40, con la aparición al apóstol Santiago en Zaragoza, de la que surge la devoción a la Virgen del Pilar. La mayoría de las apariciones no han precisado un reconocimiento oficial, pues se ligan a una larga tradición y ni sus videntes ni sus seguidores han planteado especiales dificultades a la Iglesia. Este es el caso de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en México, en diciembre de 1531.

La aparición de la Virgen de Guadalupe es una de las más significativas y veneradas en el mundo católico. Según la tradición, la Virgen María se apareció a un indígena llamado Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Como prueba de su aparición, dejó su imagen milagrosamente impresa en la tilma (manto) de Juan Diego, un hecho que ha sido objeto de devoción y estudios durante siglos.

La devoción a la Virgen de Guadalupe ha tenido un impacto profundo en la cultura y la identidad mexicana, y se ha extendido más allá de las fronteras del país. Su basílica en Ciudad de México es uno de los santuarios más visitados del mundo, atrayendo a millones de peregrinos cada año.

En el siglo XX, otras supuestas apariciones de la Virgen han tenido lugar en España. Por ejemplo, en 1906, se dice que la Virgen se apareció a una anciana gravemente enferma en Chauchina (Granada). En 1945, la Virgen habría aparecido a dos niñas en La Codosera (Badajoz), y en 1958, siete niños aseguraron verla en una cueva de Jorcas (Teruel).

Aunque solo unas pocas apariciones de la Virgen María han recibido reconocimiento oficial de la Iglesia, la devoción popular a la Virgen de Guadalupe y otras manifestaciones marianas sigue siendo fuerte en todo el mundo católico.