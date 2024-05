La politóloga y escritora mexicana Denise Dresser ha sido objeto de intensas críticas en redes sociales después de eliminar una publicación en la que exigía la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. La controversia se desató luego de que el medio Milenio difundiera información que implicaba a Piña en asuntos políticos con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Por qué Denise Dresser exigió la renuncia de Norma Piña?

En su post, Dresser afirmaba que Norma Piña había cometido un grave error al involucrarse en política con los magistrados del TEPJF.

La información proporcionada por el citado medio, a la que se refería Dresser, decía que Piña había organizado una cena con el ministro Juan Luis González Alcántara y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. A esta reunión también fue convocado Santiago Creel Miranda, jefe de la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Tras obtener esta información, Dresser exigió la renuncia de Norma Piña, asegurando que la funcionaria había cometido un error y que, después de las elecciones, debería renunciar ya que estaba “dañando la institución”.

La eliminación de la publicación por parte de Dresser generó una oleada de reacciones negativas en redes sociales. Muchos usuarios la acusaron de retractarse por presiones externas o por influencias de figuras de poder.

Critican a Denise Dresser en redes por eliminar publicación exigiendo renuncia de Norma Piña Captura de pantalla de X: @razagave

“No lo borré por ‘órdenes’ de algún hombre. No soy mujer que se doblegue”: Dresser

Ante estas acusaciones, Dresser se defendió enérgicamente, afirmando que su decisión de borrar la publicación no fue influenciada por ninguna orden o presión de hombres poderosos.

“Ayer puse un tuit exigiendo la renuncia de Norma Piña a la presidencia de la @SCJN. Basé mi exigencia en la información en una nota publicada en @Milenio. Después pude corroborar que esa nota era incompleta y no presentaba la versión cabal de lo que ha estado ocurriendo entre la presidenta de la @SCJN y varios magistrados del @TEPJF_informa. No lo borré por ‘órdenes’ de algún hombre. No soy mujer que se doblegue o cambie de opinión por presiones de personas con poder. Ni antes ni ahora”, explicó Dresser.

Con esta declaración, Dresser intenta esclarecer los motivos detrás de su acción y reafirmar su independencia y firmeza en sus convicciones, pese a las críticas recibidas. La polémica alrededor de este caso sigue generando debate sobre la veracidad de las informaciones y el papel de los medios de comunicación en la política mexicana.