“Somos pobres, nos manejan mal”, cantan canción de Molotov durante marcha de la Marea Rosa

En rede sociales se viralizó un contingente de mexicanos que se congregaron en España para apoyar a la “marea rosa”, pero lo que sorprendió fue que uno de los asistentes cantó la canción Gimme tha Power, del grupo de rock Molotov y cuya letra denuncia los abusos cometidos por el poder en contra de los desfavorecidos.

El hombre comienza a cantar parte de la canción y ante los demás asistentes que lo observan sin conocer la letra, por lo que el protagonista del video comienza a animar a la audiencia que apenas canta algunas partes del coro para rematar con el “viva México, cabrones” de la canción y aplaudir.

No es la primera vez que a Molotov se le relaciona con la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, ya que en marzo en un video de Tik Tok, afirmó que el grupo le compuso una canción cuando fue candidata a la gubernatura de Hidalgo.

“Molotov es un grupo que quiero mucho e hicieron mi canción cuando fui candidata a gobernadora de Hidalgo; ‘Ahí viene, ahí viene Xóchitl, que sí, que no, que cómo chingados no’”, dijo en el video.

¿A quién apoya Molotov?

Sin embargo, por medio de un comunicado en redes sociales, la banda integrada por Tito Fuentes, Paco Ayala, Randy Ebright y Micky Huidobro se deslindaron de la afirmación de Gálvez, además de afirmar que nunca han apoyado a ningún político ni permitido el uso de sus canciones para propaganda de algún candidato.

“En los últimos procesos electorales varios candidatos de varios partidos han tratado de lucrar con el uso no autorizado de nuestras canciones, lo que incluso motivó que hayamos que presentar denuncias penales ante la FGR por el uso no autorizado de nuestras canciones”.

Añadieron que siempre serán críticos de lo que no está bien en el país: “Pedimos a las autoridades electorales que estén al pendiente de cualquier uso no autorizado de nuestras canciones e imagen, pues no hemos consentido ni consentiremos jamás en forma alguna, su uso para ningún fin relacionado con el proceso electoral”.