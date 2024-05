Iglesia católica denuncia vínculos entre servidores públicos y crimen organizado

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, acusó a servidores públicos de México de convivir con el crimen organizado, el cual, afirmó, busca influir en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Sabemos que el crimen organizado está tratando de organizar e influir en las elecciones, si no tuviera está información no lo diría”, dijo el prelado en un mensaje público tras participar en una marcha por la paz en el centro del estado de Morelos, donde participaron más de 20 mil personas vestidas de blanco, el sábado 18 de mayo.

Marcha por la Paz en Morelos (Foto: X)

Durante su discurso, acusó que algunos servidores públicos conviven con integrantes de la delincuencia organizada.

“No puede ser que haya convivencia entre servidores públicos y el crimen organizado, por esa razón nos duele México y pedimos a Dios que nos dé su paz y que nosotros sepamos construirla, que el señor nos conceda servidores públicos que amen al pueblo y que sepan vivir”, expresó. — Ramón Castro

Crimen organizado en Morelos

El obispo afirmó que México sería “muy diferente” si se viviera en la legalidad y sin impunidad.. Que tan solo en Morelos la violencia aumentó 30%. Subrayó que que acuerdo a reportes de inteligencia de la Sedena, en el estado operan al menos 14 grupos criminales, entre ellos: “El cártel del noroeste”, “Guerrero Unidos”, “Cártel Jalisco Nueva generación”, “la Familia michoacana”, y grupos como “Los mayas”, “Los Colombianos” que han generado toda la violencia que se vive en la entidad.

Asimismo, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano recordó que México es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo cual recrudece la violencia y corrupción en los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con Castro Castro, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 200 mil personas han sido asesinadas y unas 13 mil están desaparecidas.

Finalmente, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, hizo un llamado a los mexicanos a votar sin miedo y mantenerse firmes en las próximas elecciones.

“La democracia sirve también para castigar con el voto a los malos gobiernos. Si no sabe, no quieren o no hacen lo que les corresponde, la ciudadanía tienen ese poder”, concluyó.