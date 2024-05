Joven genio mexiquense participará en entrenamiento espacial de la NASA

Kevin Sánchez, un niño de 9 años residente de Cuautitlán Izcalli, Estado México fue seleccionado para formar parte de la primera edición junior del International Air and Space Program de la NASA. De esta manera, durante cinco días, Kevin recibirá un entrenamiento básico de astronauta, una experiencia que ha soñado desde hace tiempo.

“Estoy muy emocionado, muy contento y feliz, sabía que iba a lograr esto pero nunca pensé que a una corta edad. Quiero estudiar sobre el espacio porque quiero ser un astronauta porque de chiquito me ha gustado todo eso de cómo es el espacio y la tierra, me he estado preparando mucho para todo esto”, expresó el menor en una entrevista para El Universal.

Cabe destacar que desde los cuatro años, Kevin fue reconocido por el Centro de Atención al Talento (CEDAT) como un niño con una inteligencia superior al promedio, con un coeficiente intelectual de 138, según explicó su madre, Jesica Colín.

Al enterarse de la aceptación de Kevin en el programa, que se llevará a cabo del 28 de julio al 2 de agosto en Houston, Texas, la familia se enfrentó al desafío financiero de cubrir los gastos de vuelos y hospedaje para Kevin y un tutor.

“Ahorita nosotros estamos recaudando fondos para que nos ayuden a llegar a alguien que nos apoye y con la comunidad también. Kevin está muy contento porque aparte él preguntó cómo sería su simulación de vuelo y le contestaron que no, que estará en un vuelo real con un instructor que le guiará para aterrizar la nave”, mencionó la madre de Kevin.

“Quiero ser un astronauta y llegar un día a la luna”

Según expertos del CEDAT, Kevin tiene una madurez equivalente a la de un adolescente de 15 años; actualmente estudia el cuarto grado de primaria y podría avanzar rápidamente debido a su capacidad intelectual, aunque la falta de recursos económicos ha sido un obstáculo para adquirir los libros necesarios.

“Historia, geografía y matemáticas son mis materias favoritas y me gusta hacer ejercicio en los aparatos que están en un parque cerca de mí casa. También juego fútbol y básquetbol y leo mucho sobre el espacio exterior, por eso quiero ser un astronauta y llegar un día a la luna”, compartió el pequeño mexiquense.

Finalmente, aseguró que esta será su primera experiencia viajando en avión y que se ha preparado mentalmente para realizar paracaidismo indoor en un tubo de viento y caminar bajo el agua utilizando un traje especial proporcionado por los organizadores en colaboración con la NASA.