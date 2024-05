‘Marea Rosa’ tendrá bandera en el Zócalo, pese a plantón de la CNTE

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que se izaría la bandera de México en el Zócalo capitalino durante la concentración de la ‘Marea Rosa’, el lábaro patrio acompañará la movilización encabezada por los candidatos de oposición Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

El plantón instalado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidió su alzamiento a las 6:00 horas por parte del Ejército, pero aproximadamente se colocó con la tradicional ceremonia aproximadamente a las 8:30 horas.

Los integrantes de la CNTE permanecerán en la Plaza de la Constitución en la concentración, después de rechazar el aumento salarial del 10% propuesto por el gobierno federal en el marco del Día del Maestro.

Exigen un incremento salarial del 100%, razón que llevó a convocar a un nuevo encuentro con el presidente López Obrador el próximo 4 de junio.

Sobre la ‘Marea Rosa’, la CNTE ha señalado que solo se encuentran en el Zócalo para hacer valer sus derechos y culpabilizaron también a los políticos de oposición de ser responsables del estado de la educación y la reforma educativa impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Quitan bandera cuando hay protestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya había adelantado en su conferencia mañanera que se colocaría la bandera porque es de todos los mexicanos, aunque cuando hay protestas o movilizaciones no se coloca para protegerla.

“Es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Nada más eso, y yo no creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, nadie, pero no pueden salir (los militares de Palacio Nacional)”.

¿A qué hora empieza la ‘Marea Rosa’?

La concentración de la Marea Rosa es en el Zócalo capitalino a las 11:00 horas.