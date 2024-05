Callo de Hacha revela testimonios de víctimas que acusan a hermana de Xóchitl Gálvez

El influencer “Callo de Hacha” publicó en redes sociales parte del expediente judicial en que el se acusa a Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, de participar en varios secuestros cometidos contra varias personas, aunque su detención ocurrió hace más de 12 años, aún no se le dicta sentencia.

A Gálvez Ruiz se le acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y posesión de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército; según el documento, Jacqueline Malinali usaba su parentesco con Xóchitl para convencer a las víctimas de reunirse con ella.

En el documento publicados por el influencer, apenas dos horas antes del tercer debate presidencial, se recopilaron las declaraciones de varios de los detenidos, así como de la última víctima de la banda conocida como “Los Tolmex” y cuyo operativo para rescatarla termino con la detención de la hermana de la candidata.

¿Cómo ocurrió el secuestro?

Según su declaración, fue por medio de una amiga en común que la víctima entabló contacto con Jacqueline Malinali Gálvez, en varias ocasiones la citó para desayunar, pero en dos ocasiones rechazó la invitación, aunque fue en la tercera cita cuando decidió ir ante la insistencia.

La cita fue el 22 de mayo de 2022 en un café en la Lomas de Chapultepec, debido a un retraso de la víctima por el tráfico, Gálvez le dijo que ella estaba afuera en una camioneta, cuando se encontraron subió al vehículo de la víctima y le pidió a su chofer que siguiera a la camioneta, fue en ese momento cuando los privaron de su libertad.

La víctima también narró la tortura a la que la sometieron, así como a su chofer, entre las vejaciones fue desnudarlos, obligarlos a pedir perdón para que no los asesinaran y presionar a sus familiares con el pago del rescate, a ella uno de los captores le dio un masaje “porque estaba muy tensa”, entre otros abusos.

“Es por los hechos vividos que pido que se castigue con todo el peso a estas personas que durante todo el tiempo en que me mantuvieron secuestrada, me maltrataron psicológicamente, así como me sometieron a la vergüenza de abusos y vejaciones”.

La publicación del influencer causó polémica en redes, los comentarios que se emitieron fueron en no censurar el nombre la víctima, ya que ella no dio su autorización para publicar su declaración; también hubo comentarios que destacaron que Xóchitl Gálvez no ha usado sus posiciones políticas para interceder a favor de su hermana.