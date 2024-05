Al estilo Cartier, aprovechan venta de vehículo de lujo en solo 68 mil pesos

En redes sociales el caso del joven que consiguió unos aretes de lujo de la marca Cartier, por tan solo 237 pesos por un error en su página de internet, cuando el precio real es de 237 mil, causó demasiado revuelo en redes sociales, entre quienes lo acusaron de aprovecharse de la empresa, así como que la marca debería enviarle el par de aretes que compró porque el error no fue del comprador Rogelio Villarreal.

Este caso que se popularizó en abril pasado, podría repetirse, pero ahora con la marca de autos de lujo Mercedez Benz, ya que la actriz Raquel Martínez encontró que en su página de internet de la marca encontró que un vehículo modelo AMG A 354MATIC MH se vende por solo 68 mil 519 pesos mexicanos, cuando su precio es superior al millón 100 mil pesos.

“Recuerdan lo q pasó con #cartier??? Anoche curioseando carros me pasó esto al ver un #mercedesbenz incluso tengo el código qr q me mantiene la oferta por varios meses … @Profeco Que procede? Deberían venderme el carro a este precio??”, escribió @Ramartinactriz.

En su cuenta de X también destacó que el precio no está en dólares, cantidad que sería equivalente a un millón 134 mil 253 pesos, cifra más cercana a su precio real. “El monto es expresado en pesos mexicanos. El precio de la venta puede variar dependiendo de los paquetes opcionales”, dice una imagen que compartió.

Curiosamente, su publicación fue comentada por Rogelio Villarreal: “Hermanaaaaa, deja te paso mis tips”, por lo que Martínez le pide que le mande un mensaje directo: “Mándame dm bb”.

En un par de videos que compartió posteriormente dijo que acudió a su sucursal de Insurgentes Sur para saber qué le decían de la oferta.

“El vendedor me da la razón porque llegó con el QR que me lanza la página, pero ‘como nosotros solo somos concesionarios y vendedores de la marca, no te podemos dar ese precio, pero la planta sí porque son ellos los que pusieron el precio’, lo que procede es ponerme en contacto con la marca y eso voy a hacer, aunque solo sea por entretenerme, no pierdo nada”, relató en uno de los videos.

Comentarios encontrados

Sin embargo, al igual que pasó con el caso de Villarreal, en donde hasta la senadora Lilly Téllez lo criticó por “abusar” de la marca de lujo, en esta ocasión también se emitieron comentarios respecto a que sería aprovecharse de un error humano y que podría haber alguna repercusión contra algún trabajador.

Aunque también hubo manifestaciones de apoyo y consideraron que cuenta con los elementos necesarios para que le respeten el precio que salió en la página de internet, asimismo hubo comentarios humorísticos respecto a la situación.