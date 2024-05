¿Cómo puedo sacar provecho a mis utilidades? Aquí los mejores tips

El reparto o pago de las utilidades es un beneficio constitucional, que permite a los trabajadores de una empresa participar en las ganancias generadas durante el último año fiscal, explicó el director de Educación Financiera de Citibanamex, Juan Luis Ordaz.

Señaló que las utilidades representan un derecho laboral irrenunciable, que incentiva la productividad de las organizaciones y negocios, ya que premia “el empeño, dedicación y trabajo arduo de los colaboradores”.

Explicó que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), todos los empleados que hayan laborado al menos 60 días en alguna empresa, que haya tenido utilidades netas superiores a 300 mil pesos, tienen derecho a recibir dicha prestación.

Refirió que el pago de las utilidades incluye tanto a los trabajadores de planta como eventuales, aunque no aplica para aquellos colaboradores que presten servicios profesionales, por honorarios.

¿Cómo puedo aprovechar las utilidades?

Para sacar provechos al pago de las utilidades, el directivo de Citibanamex te recomienda:

1. Ahorra

Este es el primer hábito para mejorar el control de nuestro dinero y tener un fondo que te respalde ante una emergencia o eventualidad.

2. Invierte

Ya sea en Cetes, pagarés, fondos de inversión u otro instrumento, está poderosa herramienta te ayudará a multiplicar tu dinero y construir tu patrimonio.

3. Liquida tus deudas

Toma una parte de ese ingreso y utilízalo para abonar o liquidar tus deudas. Considera que si liquidas algún adeudo ya no se generan intereses adicionales. Evita caer en una bola de nieve de pagos casi interminables.

4. Ahorra de forma voluntaria en tu Afore

Entre más temprano empieces y más dinero destines, más tranquilo podrás disfrutar tu retiro. Puedes monitorear tu saldo y hacer estas aportaciones a través de la aplicación de Afore Móvil, ¡tu yo del futuro te lo agradecerá!

5. Asegura tu patrimonio y el de tu familia

Realiza una valoración de qué tan protegido estás ante imprevistos. Considera la compra de un seguro. Al contratar una póliza te sugerimos el siguiente orden de prioridad: primero tú mismo, tu familia, tu casa, tu auto y al final tu celular, tableta o computadora.

6. Haz reparaciones

¿Tienes pendiente alguna reparación o remodelación en tu casa o departamento? Esta puede ser la oportunidad perfecta para usar las utilidades y poner manos a la obra.

7. Compra de manera responsable

No está mal que gastes una parte del dinero para darte un gusto, pero considera que éste no exceda más del 10% del monto que recibas. Siempre es prudente actuar con cautela y evitar gastos que no sean necesarios. Evita ir a centros comerciales o navegar por tiendas online sin un propósito en específico.

“Recuerda que la clave para maximizar este beneficio es la planeación y la toma de decisiones informada para mejorar tu situación financiera actual. ¡Disfruta del fruto de tu esfuerzo!”, concluyó Juan Luis Ordaz.