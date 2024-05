Elección chilanga: 270 mil jóvenes participarán por primera vez en proceso electoral

En la elección chilanga del 2 de junio, se espera la participación por primera vez de 270 mil jóvenes entre 18 y 20 años, quienes tendrán la oportunidad de formar parte activa en el proceso electoral. Sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) consideró importante motivar a las juventudes de 21 a 35 años para que acudan a votar, ya que en este rango de edad se registra un nivel bajo de votación.

La consejera electoral del IECM, Carolina del Ángel Cruz, consideró que uno de los retos más grandes e importantes para este proceso electoral es fomentar la participación de las personas jóvenes y, sobre todo, que acudan a votar de forma informada.

Jóvenes que votaran por primera vez

“Háganlo, vale la pena ir a votar por quien quieran, no permitan que alguien les coaccione su voto, nadie tiene el derecho de decirles por quién votar. Por eso tenemos mucha información, voten y háganlo de manera informada”, expresó la consejera en el foro “Generalidades del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024″, realizado en la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, para invitar a las juventudes a votar este 2 de junio.

Carolina del Ángel Cruz invitó a las juventudes a conocer las propuestas de las personas candidatas y todo lo relacionado con el proceso electoral para evitar caer en la desinformación.

“Nos toca como ciudadanía saber discernir y diferenciar no solo entre las propuestas, sino también entre las personas que no están pidiendo nuestro voto, porque cada quién encontrará una postura que se le acerque. No importa el color, justo de eso va la democracia de tener esa pluralidad y de tener esa can cantidad de oportunidades y de este abanico de opciones para que cada quién encuentre el que mejor le conviene”, precisó.

Credencial para votar

La consejera consideró que otros grandes retos para las autoridades son la violencia en general y, de manera particular, la violencia política, la violencia política de género, la violencia política contra las mujeres en razón de género y la violencia contra grupos de atención prioritaria. “Por ello, es necesario educar sin estereotipos, sin violencia y bajo una cultura de paz”, expresó la consejera del IECM..