Policía golpea a estudiantes de preparatoria que supuestamente agredieron a su hijo

Un policía de tránsito arremetió contra varios estudiantes después de que estos supuestamente agredieran físicamente a su hijo. Según informes de medios locales, la situación escaló aún más cuando la madre del menor, quien acompañaba al oficial, presuntamente amenazó a los jóvenes con un arma de fuego.

Esposa de policía amenaza a alumnos con arma de fuego

La trifulca se desencadenó en las inmediaciones de una escuela preparatoriaen Tonalá, Jalisco, donde un hombre de aproximadamente 55 años, identificado como un supuesto policía vial activo, golpeó a tres estudiantes en represalia por la presunta agresión hacia su hijo.

De acuerdo con información de El Occidental, testigos presenciales relataron que la mujer, en un acto de intimidación, esgrimió un arma de fuego contra los menores; los primeros reportes indican que la pistola no pertenecía al elemento.

El caos atrajo la atención de numerosos transeúntes, varios de los cuales comenzaron a grabar el altercado con sus celulares.

Según el citado medio, al percatarse de que estaban siendo filmados, la mujer optó por huir del lugar junto con su hijo, mientras el policía se quedó en medio de la confrontación. La intervención de las autoridades no se hizo esperar, y el oficial fue detenido en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) correspondiente.

Autoridades investigal el caso

Los tres estudiantes agredidos fueron rápidamente atendidos por paramédicos y no ameritaron traslado a un hospital, ya que los golpes no fueron de gravedad. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el estado de salud de los jóvenes ni sobre las posibles consecuencias legales que enfrentarán los implicados en el incidente.

Mientras tanto, las investigaciones de las autoridades continúan para esclarecer todos los aspectos de este lamentable suceso y determinar las responsabilidades correspondientes, luego de que el elemento de tránsito golpeara a tres alumnos de preparatoria en Tonalá, tras agredir a su hijo por bullying.