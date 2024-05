¿Qué respondió Claudia Sheinbaum en Tercer Grado a los periodistas?

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, participó en una mesa redonda este lunes junto a Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, René Delgado, Genaro Lozano y Leo Zuckermann.

De este Tercer grado, los usuarios en redes sociales destacaron su negativa a contestar claramente a Raymundo Riva Palacio sobre su participación en el equipo de trabajo de Sheinbaum así como los cuestionamientos de Zuckermann sobre la gestión de la pandemia en la Ciudad de México durante su Gobierno.

La charla se abrió hablando de las medidas cautelares de las cuales se ha hecho acreedor el presidente López Obrador por su intervención en el proceso electoral. “Se comienza a hablar de la impugnación del proceso y eventualmente de la nulidad de la elección, es algo que te inquiete a ti” dijo René Delgado.

TV (Youtube)

— El día de ayer en el debate en la última intervención hice un llamado, por supuesto a nuestros simpatizantes un llamado a todos y a todas a votar, pero en particular a nuestros simpatizantes para que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea muy grande, creo que estamos en esa posibilidad y se hace si la gente sale a votar en esa medida, pues cualquier otro tema que pudiera generar la impugnación de la elección, pues quedaría muy minimizado, sería un escenario distinto. Si quedáramos muy parejos no parece por las encuestas, pero lo que estamos haciendo es el llamado a votar, reconocerías cualquier resultado en cualquiera de las elecciones nada que ver cómo se desarrolla. Siempre hemos dicho que nosotros confiamos en el pueblo de México y esa es la confianza que tenemos en que van a salir, masivamente a votar.

Por su parte, Denise Maerker señaló que tras la visita de Xóchitl Gálvez a la misma mesa de debate, le comentaba que yo no creo que la oposición acabe de entender el porqué el presidente es popular, el por qué la intención de voto por ustedes puede ser importante porque básicamente lo simplifican diciendo que están manipulados o porque fueron comprados a golpe de programas sociales, pero tampoco creo que ustedes entiendan a quienes han llenado ya tres veces el zócalo y a quienes también simplifican y ofenden creo al calificar los de traidores a la patria defensores de la corrupción hipócrita racistas clasistas y “mi pregunta sería ¿cómo gobernar un país?”.

TV (Youtube)

— La marcha del domingo es completamente legítima, hay personas que no van a votar por nosotros y además eso es la democracia. La democracia es que distintos puntos de vista y se respeta en los distintos puntos de vista en nuestro país y que se pueda participar libremente en la elección. Creo yo que, ahora que he recorrido el país, México ha cambiado mucho y la percepción de la gente frente a su gobierno hay una percepción de que hay un gobierno que mira al pueblo de México que está atento de las grandes mayorías cuando los gobiernos anteriores no lo hicieron. Hay un sector de la población que no está con el presidente que no está conmigo que no está con la cuarta transformación y qué bueno que existe entonces no hay ninguna descalificación sino sencillamente también pues es parte de un momento de un debate.

Leo Zuckermann, por su parte, volvió a 2018 cuando el hoy presidente López Obrador prometió en campaña no subir impuestos. “No hemos oído una promesa. Igual de tu parte y yo te preguntaría si ganas la elección vas a subir o no los impuestos”.

— En principio no, no pienso en una reforma fiscal profunda creo que hay todavía muchas oportunidades de recaudación. Por ejemplo, la digitalización creo que si en algo fuimos exitosos en la Ciudad de México en el gobierno fue en la simplificación de trámites y en la digitalización en trámites disminuimos de 2.500 a 500 trámites que le urge a nuestro país una disminución de trámites y al mismo tiempo la digitalización que dio muchos resultados incluso para la recaudación en la ciudad digitalizar aún más el SAT simplificar el pago de impuestos. No es no pagar, sino simplificar el pago, nos da más recaudación y hay otras áreas de oportunidad, que las he mencionado varias veces como por ejemplo aduanas, el presidente aumentó la recaudación en aduanas de un billón a un billón 250 mil millones de pesos y aduana requiere, pues una tecnificación una digitalización aún mayor que permita primero, el dinamismo de la propia economía en términos de importaciones y exportaciones y ustedes hablan con un exportador van a escuchar que a veces son muchas horas de espera o incluso días entonces la digitalización la tecnificación de las aduanas y mejora la economía del país.

TV (Youtube)

Fue sin duda la pregunta de Raymundo Riva Palacio sobre Arturo Zaldívar la que generó más ruido en el programa. “Arturo Zaldívar ha bajado de manera significativa su perfil. Te pregunto si no sería conveniente prudente políticamente correcto para que él se pueda defender y para que no genere ruido en tu campaña que se separara temporalmente mientras dura la investigación y vinculados con esto también en la denuncia anónima, aparece Julio Scherer de manera muy importante como consejero político considero jurídico de la Presidencia y la pregunta es si Julio Scherer está formal o funcionalmente en tu campaña”.

—El ministro Zaldívar tendrá que contestar a lo a las acusaciones que se le están haciendo y públicamente están las personas que nos están ayudando. Morena hizo un proyecto de nación y yo tomé la decisión de que además de lo que había hecho Morena con distintos expertos, personalidades construyera, un proyecto de nación más plural y donde se incluyera muchas más personas, quienes son quienes están participando ahí, diversas personalidades entre ellos. (...) Mi equipo de campaña que lo he presentado varias veces y millones de mexicanos y mexicanas porque vamos 25 puntos arriba de la encuesta.

A la pregunta de si Julio Scherer y Andrés López Beltrán formaban parte de su equipo, Sheinbaum lo negó, sosteniendo que su círculo de colaboradores ya es conocido públicamente.

TV (Youtube)

En este instante, la candidata prefirió cambiar de tema: “Yo creo que vamos a hablar si les parece de, pues, de los temas centrales de seguridad que es uno de los puntos en los que la mente del electorado está pensando mucho más está si lo dicen las encuestas.

La candidata morenista, quien marcha en el primer lugar de las encuestas con una amplia ventaja, fue cuestionada por un documento dado a conocer por Xóchitl Gálvez sobre el manejo que se hizo de la pandemia. Algo que no le agradó a la morenista, quien reclamó que justo a unos días de la elección presidencial se diera a conocer el escrito y de ahí el cuestionamiento de Leo Zuckermann.

“No estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse, ¿por qué sale a tres semanas de la elección? La pandemia fue hace dos años, ¿por qué no salió hace dos años y salió hace tres semanas?”, dijo ante las constantes interrupciones del periodista.

Por otro lado, René Delgado cuestionó a Sheinbaum sobre cuál será la relación que tenga con AMLO si ella gana la elección, a lo que indicó que a la que le tocaría ser la presidenta ahora sería a ella.

“Hay una idea de que el presidente se entromete a lo mejor en las decisiones de las personas. Yo nunca recibí una llamada cuando fui jefa de Gobierno por parte del presidente de la República, para darme una instrucción”, aseveró. Aseguró que tenía reuniones de acuerdos, pero sólo eso. “Compartimos muchos principios, pero la que va a gobernar va a ser Claudia [...] Me entregó el bastón (de mando), el mando también”, añadió.

El programa terminó con una intervención clara de la candidata: “Voy a ser la próxima presidente soy una científica, soy mujer, voy a ser la primera mujer presidenta en el país, un hecho histórico inédito que después de 200 años de la República que después de 200 años de la República, haya una mujer en la Presidencia de la República, tengo mi historia. En la política en los movimientos sociales como científica y eso es lo que he mostrado al pueblo de México no he mostrado otra cosa más que lo que soy y al movimiento al que pertenezco que además me da mucho orgullo de pertenecer, qué formado parte soy fundadora de Morena y lo puedo decir con un enorme orgullo y soy parte de la Cuarta Transformación de la vida pública y vamos a gobernar con nuestros principios y lo vamos a gobernar en un momento histórico en donde vamos a aprovecharlo”.