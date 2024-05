¡No compres ungüentos en la calle! Robo de medicamentos pone en riesgo la salud de los mexicanos

Tras el reporte de robo de varios lotes del conocido medicamento Vaporub y otros productos de la misma marca, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta sanitaria en México.

¿Por qué hay alerta sanitaria con el Vaporub y VitaPyrena Forte?

En un comunicado oficial, la Cofepris informó que la empresa Procter & Gamble Manufacturing México fue víctima del robo de siete lotes de los medicamentos Vaporub y VitaPyrena Forte durante el traslado de los mismos.

Según la Cofepris, estos productos representan un riesgo significativo para la salud, ya que se desconoce el manejo y almacenamiento que han tenido desde el robo, lo cual compromete su seguridad, calidad y eficacia.

Los lotes de Vaporub robados incluyen los siguientes, 31704354M1, 31714354M4, 31704354M3, 31574354M3, 31664354L0 y 31674354L0, con fechas de caducidad el 13 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2025. Estos lotes contienen ungüento en tarro de 100 gramos con alcanfor, mentol y aceite de eucalipto.

Por otro lado, los lotes de VitaPyrena Forte robados son 31554354H3, 31554354H2, 31584354H3, 31584354H4, 31584354H2, 31594354H2, 31594354H3 y 31554354H0, con fechas de caducidad el 4, 7 y 8 de mayo de 2025. Este medicamento es un polvo para solución oral en sobres que contiene 5 gramos de paracetamol y fenilefrina.

¿Por qué el Vaporub y VitaPyrena Forte robados ponen en riesgo la salud?

El fabricante informó a Cofepris que estos lotes estaban destinados a la exportación y no deben comercializarse en territorio nacional, ya que no cuentan con registro sanitario en México. Por lo tanto, se solicita a la población no adquirir ni utilizar los productos Vaporub y VitaPyrena Forte con los números de lote mencionados, ya que no están autorizados para su venta en el país.

La Cofepris hace un llamado a los ciudadanos para que eviten comprar medicamentos en redes sociales, vía pública, tianguis, mercados o establecimientos informales.

Se recomienda adquirirlos exclusivamente a través de distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, los cuales deben contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento expedido por la Cofepris, además de la documentación que acredite la legal adquisición del producto.

Asimismo, la Cofepris insta a distribuidores y farmacias a obtener medicamentos solo de distribuidores reconocidos por los titulares de los registros sanitarios. Se recomienda también consultar la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos para evitar la compra de productos a establecimientos que no cumplan con la legislación sanitaria.

Con estas medidas, la Cofepris busca proteger la salud de la población y asegurar que, en caso de que los medicamentos Vaporub y VitaPyrena Forte estén disponibles en el mercado de manera ilegal tras el robo y no cumplan con las normativas de seguridad y calidad.