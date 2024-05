¿La nueva variante FLiRT de Covid-19 es culpable del aumento de “gripe” en México?

En las últimas semanas, un número significativo de personas en México ha reportado síntomas similares a los de la gripe, situación que muchos atribuyen al cambio de clima, la ola de calor ha traído consigo temperaturas extremas, y la temporada de ciclones tropicales ha provocado lluvias y fuertes vientos que han afectado la salud de la población; sin embargo, un factor adicional podría estar contribuyendo al incremento de enfermedades respiratorias, la nueva variante de COVID-19 conocida como FLiRT.

¿De dónde surgió FLiRT, la nueva variante de Covid-19?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, está en constante evolución, acumulando mutaciones en su código genético. Estas mutaciones han dado lugar a un nuevo grupo de variantes denominadas FLiRT, que actualmente dominan las infecciones en ese país.

Esta variante representa una proporción significativa de las infecciones actuales de Ómicron, una de las variantes más conocidas del Covid-19, que ha dado lugar a KP.2 así como a FLiRT o KP.1.1, que por su parte, constituye alrededor del 7.5% de las infecciones, solo por detrás de las variantes JN y JN.1 predominantes hasta el momento.

Aunque las autoridades mexicanas no han confirmado la presencia de la nueva variante FLiRT en el país, muchos ciudadanos creen que el reciente aumento de contagios por enfermedades respiratorias se debe a ella.

¿Ya hay vacunas contra la variante FLiRT?

Megan L. Ranney, médica de la Escuela de Salud Pública de Yale, ha advertido en la página especializada en medicina WebMD que la variante FLiRT podría desencadenar una nueva ola de infecciones por Covid-19. Esta variante ha evolucionado desde el repunte de casos en diciembre de 2023 hasta la actualidad, generando preocupación entre los expertos.

Las investigaciones del CDC han revelado que las personas que no han recibido el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 podrían no estar bien protegidas contra esta nueva variante, además un estudio reciente de la Universidad de Harvard indica que el refuerzo más reciente no ofrece una protección adecuada contra la variante JN.1 ni contra variantes como FLiRT.

Síntomas de la variante FLiRT de Covid-19

Los síntomas de FLiRT son similares a los de la variante JN.1 y pueden aparecer entre dos y catorce días después de la infección; estos incluyen dolor de garganta, tos, fatiga, congestión, goteo nasal, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o escalofríos, pérdida del sentido del gusto o del olfato, dificultad para respirar, náuseas, vómitos y diarrea.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han confirmado si las vacunas actuales pueden combatir efectivamente la variante FLiRT, por lo tanto, es crucial mantener las medidas de salud pública necesarias para prevenir la propagación del virus.