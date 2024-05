Madre de Dante Emiliano reclama a AMLO: “Se le salió de las manos la delincuencia”

Claudia Nelly Hernández, madre del menor Dante Emiliano, quien falleció después de recibir tres impactos de bala, acusó que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le salió de las manos la delincuencia. “Se les salió de las manos la delincuencia a él”, dijo la mujer.

De acuerdo con El Universal, en una breve entrevista, la señora Hernández, pese a que no confía en ellas, pidió que las autoridades hagan justicia ante la muerte de su hijo, quien fue baleado a las afueras de la casa de su abuela.

El menor, quien fue atacado con un arma de fuego y murió en el Hospital Regional de Pemex, fue sepultado la tarde del miércoles, rodeado por familiares y amigos cercanos que le dieron el llamado último adiós.

En tanto, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, aseguró que la muerte del menor no quedará impune e informó que, desde su llegada al hospital ubicado en el municipio de Paraíso, la víctima recibió de inmediato la atención médica correspondiente.

“Quienes señalan que no había médicos ni medicinas, o que no se le dio la atención debida al menor, mienten, sólo dicen calumnias”, afirmó el mandatario estatal al tiempo que hizo un llamado a no politizar la tragedia.

Por otro lado, Merino Campos también señaló que se tiene conocimiento de que Dante Emiliano estaba en su domicilio después de haber acudido a la escuela y, al parecer, habría recibido una llamada telefónica antes de salir a la calle cerca de su casa:

“En un momento dado estuvo dialogando con unas personas de un automóvil…hubo un intento de estas personas, quizás se tornó en una cierta discusión, no podemos asegurar que conocían a las personas, pero acudió a dialogar con ellos, y en esa discusión, en ese alegato intenta alguien del automóvil retenerlo o quizás tratar de introducirlo al auto”, mencionó el gobernador.

El trágico caso de Dante Emiliano no sólo ha provocado una ola de indignación y tristeza, también ha generado fuertes críticas hacia las autoridades estatales y federales.