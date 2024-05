¿Cómo ocurrió? Mujer queda atrapada al meter el pie entre el Metro y andén

El Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más utilizados en todo el país; día con día, millones de citadinos acceden a las distintas estaciones para trasladarse a sus escuelas o empleos. Desafortunadamente, es muy común ver en redes sociales un gran número de grabaciones que muestran los percances que suelen ocurrir al interior de este Sistema de Trasporte Colectivo, pero ¿Qué es lo más raro que podría suceder al interior de las instalaciones?

En las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación, realizada por el periodista Jorge Becerril, en la que se ve el momento en que un par de policías apoyaban a una mujer que cayó en el espacio que existe entre el vagón y el andén.

De acuerdo con el comunicador, los hechos ocurrieron la mañana del pasado 23 de mayo en la estación Calle 11 de la Línea 12. Asimismo, Becerril aseguró que la afectada ya era atendida por equipo médico. En el clip, de casi un minuto, se logra ver cómo la usuaria daba una breve descripción de los hechos a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llenaba un formulario en lo que arribaban paramédicos parta apoyar en la extracción de la extremidad.

Hasta el momento no existe una tarjeta informativa sobre las acciones que tomaron los trabajadores del Metro para agilizar el avance de los trenes y mantener la integridad de la afectada. El video suma más de 40 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Y por qué no empujan el vagón entre varios vatos… ni que se fuera a caer otra estación de la línea 12 de mazapán”, “Estoy lastimada! -sí permítame primero le tomo los datos, su pierna no es importante”, “Pero también les pasa por atrabancados por qué a fuerzas se quieren meter viendo que ya no caben si fuéramos un poco más concientes no pasaría nada de eso” o “Le están llenando su multa jajaja” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.