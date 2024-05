Videos de Brozo, Adela Micha y el llamado al voto de Eugenio Derbez generan revuelo en redes contra la 4T

El comediante y productor, Eugenio Derbez, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que exhorta a la ciudadanía a participar en las elecciones del próximo 2 de junio.

En el video que rápidamente se volvió viral en la noche del viernes, Derbez se dijo preocupado por la apatía electoral y la desconfianza generalizada hacia los partidos políticos en México; sin embargo, internautas seguidores de Morena se volcaron con comentarios negativos recriminando al también productor que “ni siquiera vive en México”.

Derbez reconoció el hartazgo que sienten muchos mexicanos hacia el acto de votar: “el PRI nos robó y nos engañó por décadas, luego llego el PAN y como esperábamos ese cambio pero nada, estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI y nos volvieron a robar. Y como estábamos hartos la mayoría votó por Morena y ¿qué creen? nos volvieron a fallar, salieron iguales o peores”.

En el audiovisual, Derbez subrayó la importancia de no rendirse y seguir participando en el proceso democrático. “Estamos seguros de lo que no queremos, si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó ¡Pues echémoslos para afuera! ya aparecerá el bueno, y si sí les gustó pues voten para que se queden ¡Pero voten!”.

Los chapulines y ¿apoyo a Xóchitl?

En otra fragmento, el comediante enfatizó los brincos que han dado diferentes políticos entre los partidos sin importar que sean de ideologías opuestas: “En el PRI hay gente del PAN, PRD y Morena; en el PAN, gente del PRI o Movimiento Ciudadano; en Morena... empezando por el Presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, quien en el inicio de su carrera política militó en el Revolucionario institucional.

De igual forma, mencionó que no duda que haya personas honestas en los partidos, y de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, dijo tener la esperanza en la posibilidad de encontrar candidatos honestos. “Debe haber alguien honesto, alguien que quiera México por encima de sus intereses. Por esos, por candidatos como esos, son por los que debemos salir a votar”, línea que no escapó a la interpretación de muchos que se trató de un guió a la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

La respuesta del expresidente Felipe Calderón a la publicación de Derbez sólo avivó el revuelo en redes sociales, ya que mencionó que admira y respeta al comediante pues “no tiene ninguna necesidad de exponerse, ha triunfado como pocos en el mundo, sin embargo, se arriesga y llama al voto, diciendo con nitidez lo que piensa y siente de México”.

“Voté por Andrés y la cag...”

No obstante, no fue el único que alzó la voz respecto a temas electorales, Víctor Trujillo en la piel de su icónico personaje también abordó el tema asegurando que sabe que muchos ya están listos con su credencial en mano, sabiendo dónde está y a qué hora abre su casilla para no faltar a la cita con las “jariosas urnas”, pero a quienes no les interesa el 2 de junio y no saben lo que se estará poniendo en juego ese día, “están en la pende..a”.

Dijo que hablaba desde su propia “pendej...”, ya que aseguró que hace seis años “yo apoyé, yo voté por Andrés y sí, sí mis niños, la cagué. Creía que era el presidente que más podía hacer por este país que todos amamos”.

“Me equivoqué, la cagué. Han sido cinco años de sangre, más violencia, más víctimas, vergonzosa carta blanca al crimen organizado. Cinco años de destrucción y de ira, de militarización y farsa, de corrupción e impunidad. Cinco años de atentar contra el Estado mexicano y contra todas las causas que alguna vez defendieron Andrés y sus pinches secuaces. Han sido cinco años de mentir, de robar y cinco años de traicionar”.

El payaso tenebroso sentenció que a pesar de la grandeza de México, el país no aguantará seis años más de lo mismo y por ello dijo a los electores “no hagan la misma pendejada que yo hice hace seis años, no comentan el error de votar por la continuidad del feliz, feliz, feliz suicidio colectivo” y finalizó citando al actor Fernando Canek: “Necesitamos a la candidata que se come las R’s, para contrarrestar el daño que ha hecho el que lleva 6 años escupiendo sus heces”.

“Nosotros NO callamos”

Por último, haciendo referencia al asesinato de Dante Emiliano, Adela Micha se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que las palabras del menor de 11 años “¡No me quiero morir!”, son el símbolo de lo que decenas de miles de víctimas de la violencia sienten en México y destacó que por más que la violencia se haya normalizado en el país, no de se debe dejar de lado la atrocidad que es la muerte del niño.

En otra parte del video, la periodista dijo que la declaración del primer mandatario es “inaceptable, miserable e inhumana”, ya que desde la ‘mañanara’ abordó el caso de Dante Emiliano diciendo que se maximizó gracias a sus opositores que antes “callaban como momias y ahora gritan como pregoneros”, pero como sucedió en Tabasco, “mi estado”, dijo el presidente, le sirve a los “corruptos” para perjudicarlo a él.

“Al presidente se le olvida que las víctimas no viven en Palacio Nacional, ahora resulta presidente que sólo los corruptos se indignan ante la muerte de un niño de 12 años. ¿Dónde está el López Obrador que le hizo creer a los mexicanos que se conmovía ante las causas de los más necesitados”, cuestionó Micha.

“Sabe qué presidente, nosotros no callamos, los que callan, por desgracia, son los 200 mil muertos que habrán sido silenciados al finalizar su sexenio. Y quienes gritan presidente, no somos nosotros, son las víctimas como la madre de Emiliano, quien declaró que al gobierno se le salió de las manos la delincuencia y que no confía en las autoridades. Quienes gritan presidente son las víctimas, como este niño Emiliano, que se están quedando sin aire y que no quieren morirse”, concluyó.