Santiago Taboada anuncia creación del primer centro de alto rendimiento para deportistas de CDMX

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, firmó una serie de compromisos en favor del deporte y anunció la creación del primer centro deportivo de alto rendimiento en la Ciudad de México, entre otras acciones que forman parte, dijo, del mejor proyecto de deporte que ha tenido la capital del país.

“Para mí las y los deportistas son una prioridad. Lo demostré en Benito Juárez, y lo quiero hacer en toda la Ciudad de México, que para mí el deporte es una prioridad. Hoy los mejores espacios deportivos públicos los dejamos en Benito Juárez y hoy quiero decirles que para mí va a ser una prioridad que el deporte de la ciudad retome en los Juegos Deportivos Nacionales el primer lugar”, destacó.

Taboada resaltó la gran posibilidad que hay en una ciudad de más de 9 millones de habitantes, como la CDMX, para tener a las y los mejores deportistas del país y del mundo, por lo que, dijo, les dará las condiciones dignas y de calidad que necesitan las y los deportistas. “Por espacios deportivos no vamos a parar, vamos a darle mantenimiento total a toda la infraestructura deportiva de la ciudad, porque la infraestructura pública es muy grande, solamente que está muy abandonada… Habrá mucho trabajo, mucho apoyo y mucho futuro para el deporte”.

Además, informó de la creación del primer fondo público para apoyar a las y los deportistas de alto rendimiento que representan a la Ciudad de México en justas nacionales e internacionales, ya que el presupuesto público no es suficiente, por lo que trabajará de la mano con las y los empresarios para que puedan aportar recursos y el gobierno otorgarles beneficios fiscales.

“Quiero a las y los mejores deportistas. Aquí no los vamos a poner a botear para que puedan comprar sus uniformes, aquí sí nos va a importar que tengan las mejores condiciones y apoyo para sus viáticos, capacitación y la de sus profesores… por eso crear no solamente el centro de alto rendimiento, además el primer fondo público que nos va a llevar a que todas y todos estos deportistas puedan ir a sus competiciones sin necesidad de estar pidiendo dinero, colectas familiares, rifas. Voy a dar, a través de una convocatoria pública, incentivos fiscales en la CDMX para que las empresas puedan apoyar a los deportistas de la Ciudad de México”, apuntó.

El abanderado del PAN, PRI y PRD indicó que la primera meta es la masificación del deporte en la Ciudad de México para que las y los chilangos hagan deporte, “después, tiene que venir el deporte organizado, que a través de la detección de talentos y fortalecen las áreas deportivas, podamos encontrar a las mejores nadadoras, nadadores, corredoras (deportistas)”.

Santiago Taboada le habló a las y los promotores deportivos de la Ciudad que no forman parte del gobierno, quienes organizan grupos de acondicionamiento físico, boxeo, entre otras disciplinas en parques, calles, en espacios públicos y que han sido rechazados por el gobierno, que los amenaza con retirarlos: “nosotros lo que queremos es que esos promotores los podamos organizar, les podamos dar también una capacitación adicional y que sigan con el fomento deportivo en esos espacios públicos”.

Ante el apoyo mostrado por deportistas destacados en competencias nacionales e internacionales, tales como Tatiana Ortiz, medallista olímpica en clavados; Eduardo Ávila, medallista paralímpico en Judo; el “Púas” Olivares, campeón de boxeo; Shaggy Martínez, futbolista; así como luchadores profesionales, entrenadores, miembros del Comité Olímpico mexicano, campeones de diferentes disciplinas deportivas, además de Bernardo de la Garza, coordinador de deporte de la campaña, el candidato de la coalición “Va X La CDMX”, aseguró que desde la Jefatura de Gobierno tendrá un compromiso con el deporte, el cual, dijo, va más allá de restablecer el tejido social.

“Sabemos lo que implica que las instalaciones deportivas estén en buenas condiciones, sacar a los jóvenes de las adicciones para darles espacios deportivos dignos, pero esto no es suficiente. Ya se demostró que no solamente la creación de canchas va a sacar a los jóvenes de la delincuencia, lo que lo hará es que puedan tener la oportunidad de hacer una carrera deportiva que les genere certeza, futuro e ingresos; que no se preocupen, porque si tienen que competir en alto rendimiento, tengan a un gobierno que se va a encargar de que coman y duerman bien, que se sigan preparando en una escuela y que tengan las mejores instalaciones. Queremos competir con las mejores ciudades del mundo para tener a los mejores deportistas del mundo”, afirmó.

El candidato declaró, respecto a las encuestas que ponen a la candidata de Morena a la cabeza, que esta semana ha habido un nado sincronizado de las encuestas, “la casa campaña se la presta (a Clara Brugada) el dueño de Enkoll; entonces no se preocupen, la mejor encuesta fue el Zócalo. Les vamos a ganar”.