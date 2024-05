Clara Brugada: “la gente confía en que seguiremos construyendo una ciudad de derechos”

Ya falta menos de una semana para conocer quién gobernará la CDMX por los siguientes seis años, y Clara Brugada, candidata de la coalición Morena-PVEM-PT, se siente confiada. Asegura que ha sido la aspirante a Jefa de Gobierno que más ha recorrido la ciudad y tiene las soluciones a los problemas de los capitalinos.

Brugada apuesta por la continuidad de los programas sociales e incluso ha llegado a un acuerdo con Claudia Sheinbaum para ampliarlos. En la última semana, además, promovió la recuperación de la licencia de conducir permanente. En Publimetro hablamos con la candidata de estos y otros temas.

Antes que nada, ¿cómo se ven previo a la elección? ¿Se ven fuertes?

— ¡Claro que sí! La campaña nos ha fortalecido y afianzado en la ruta hacia la victoria. Salimos unidos a encontrarnos con los ciudadanos, a escuchar sus preocupaciones y a renovar nuestros compromisos. Me siento muy contenta; de los contendientes, fui la candidata que más recorrió la ciudad, que más caminó por sus calles, que más se acercó a la gente y quien más dialogó con los ciudadanos. Esta ciudad es rica por su diversidad. Me encontré con todos los sectores sociales y económicos, recorrí varias veces las alcaldías y reforzamos nuestro proyecto. La gente sabe y confía en que seguiremos construyendo una ciudad donde nadie se quede atrás y donde seamos un referente de bienestar no solo del país, sino del mundo entero. Aquí en la Ciudad de México nació la esperanza y es el corazón de la cuarta transformación, que seguirá latiendo fuerte y con alegría.

Va por otros seis años de progresismo en la CDMX, ¿son seis más que se suman a los 27 o a los seis de Claudia y Martí?

— Van a ser seis años donde consolidemos la transformación de la ciudad y del país. El ‘segundo piso de la transformación’ significa una ciudad más segura, más justa, más incluyente, más próspera, más equipada, más moderna, más iluminada, más culta, más deportiva, más educada, más democrática, más eficiente, más solidaria, más preparada, más verde, más rápida, más accesible, más saludable, más sustentable, más conectada, con más agua, más bicicletas, más electromovilizada, más participativa y más feliz.

Seguridad y violencia

¿Cómo piensa reforzar el modelo de seguridad en la Ciudad de México?

— Vamos a darle continuidad al modelo de seguridad que ha dado resultados, que logró reducir la incidencia delictiva en esta ciudad y mejoró la percepción de seguridad. Pasamos de 158 delitos diarios en 2018 a 70 en 2023, esto es 56% menos delitos de los que dejó el desastroso gobierno de Mancera.

El modelo de seguridad que vamos a implementar se basa en atención a las causas; investigación e inteligencia; más y mejor policía; coordinación y unidad frente al crimen; tecnología de punta; policía cercana a la gente; seguridad para las mujeres y estrategias especiales contra la extorsión, robo en transporte público y a transeúntes.

Clara Brugada. La candidata morenista se siente emocionada ante la ampliación de las rutas de Cablebús. (Foto: Cortesía)

Con mucha coordinación, fortaleciendo a la policía, utilizando la mejor tecnología e inteligencia contra el crimen, pero también impulsando una estrategia integral que incluya la prevención del delito a través de programas sociales, educativos y culturales. Mejoraremos el modelo de seguridad con atención inmediata a llamados de auxilio, incrementaremos el patrullaje territorial y digital, y usaremos tecnología avanzada como inteligencia artificial, drones y big data. Seremos la ciudad más videovigilada de América, con más y mejores cámaras para la prevención e investigación de delitos. Transformaremos la Ciudad de México en la más iluminada de América Latina, con calles seguras, arboladas y decoradas con arte en sus muros.

¿Cuál es su estrategia para reducir el robo en el transporte público y las calles?

— Estamos diseñando una estrategia especial que consta de cuatro pilares: 1. Inteligencia e investigación; 2. Coordinación Metropolitana; 3. Prevención; y 4. Cero impunidad. Tenemos un mapeo de sitios, rutas, recorridos y grupos que se dedican al robo en transporte público. Con base en ello, vamos a generar estrategias coordinadas para inhibir y combatir el robo, en coordinación con el Estado de México, Hidalgo y la Guardia Nacional, porque muchos de estos delitos se cometen en las vialidades limítrofes de la Ciudad de México. La prevención implica la cobertura total de la videovigilancia en el transporte público y los botones de alertamiento silencioso, que permitan una intervención oportuna de la autoridad. Vamos a establecer equipos policiales especiales que estarán en las zonas donde más se comete este delito, para prevenirlo y combatirlo. Y vamos a impulsar reformas legales para evitar que los artículos robados sean comercializados.

¿Qué medidas tomará para garantizar la seguridad de las mujeres en la ciudad?

— Como mujer que soy, estoy profundamente comprometida en hacer de la Ciudad de México la ciudad más segura para mujeres y niñas. Nos enfocaremos en crear espacios seguros para todas, con respuesta inmediata 24/7 y la capacitación de la policía en perspectiva de género. Desarrollaremos un gran programa para la construcción de territorios de paz e igualdad que contenga, entre otros, prevención de violencia, desarme voluntario, cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres, captura de generadores de violencia en las colonias, construcción de tejido comunitario y apoyo a jóvenes. Además, impulsaremos programas de educación y sensibilización para erradicar la violencia de género en las escuelas y desde sus raíces. Cero impunidad para quien cometa delitos contra las mujeres y niñas en la Ciudad de México.

¿Es más segura Iztapalapa que la Miguel Hidalgo?

— Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Benito Juárez y todas las alcaldías son más seguras hoy de lo que eran en 2018 con el gobierno de Miguel Ángel Mancera —ahora candidato del PRIAN—. Gracias al trabajo coordinado por la doctora Sheinbaum, el presidente López Obrador, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, se logró frenar el crecimiento del delito y disminuirlo en todas las alcaldías. La seguridad en Iztapalapa ha mejorado considerablemente gracias a nuestras iniciativas, programas comunitarios y presencia policial. En mi gobierno se redujeron 60% los delitos de alto impacto, más que el promedio de toda la ciudad. Nosotros no queremos que una alcaldía sea mejor que otra en seguridad, sino que nuestra ciudad sea la más segura del país.

Vivienda y ordenación urbana

¿Cómo abordará el acceso a la vivienda en la capital?

— Promoveremos la construcción de vivienda asequible e impulsaremos un gran programa de construcción y mejora pública y privada de vivienda con pleno respeto a la normatividad urbana. ¡No permitiremos que continúen ni aparezcan nuevos cárteles inmobiliarios! También pondremos en marcha un gran programa, sin costo para la población, de regularización, escrituración y certeza jurídica de la propiedad de las viviendas. Ampliaríamos la cobertura del Programa de Mejoramiento de Vivienda, buscando la redensificación a la vez de mantener el arraigo y disminuir tiempos de acceso. Emprenderemos una revolución administrativa en trámites para disminuir tiempo de gestión y costos financieros que encarecen la vivienda y definiremos los instrumentos para desarrollos inmobiliarios, evitando la corrupción y facilitando la construcción de vivienda asequible. Queremos mucha vivienda social para dar oportunidad a que los jóvenes tengan acceso a ella, así como las familias indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidad. Asimismo, llevaremos a cabo un programa de acceso a vivienda y albergues para que no tengamos en la ciudad ningún campamento en la calle.

Clara Brugada. La morenista explicó que impulsará reformas legales para evitar que los artículos robados sean comercializados. (Foto: Cortesía)

¿Qué hará para evitar la gentrificación y promover la construcción de vivienda asequible?

— El derecho a la vivienda adecuada será una de nuestras prioridades. Lograremos al final del sexenio 200 mil acciones públicas de vivienda y abatiremos el encarecimiento del suelo. Impulsaremos nuevas políticas con inversión pública para la construcción de vivienda social, accesible y adecuada. Frenaremos la expulsión de personas que, habiendo nacido aquí y teniendo aquí su lugar de trabajo, deben buscar vivienda fuera de la ciudad. Crearemos un gran proyecto de vivienda social en renta, con opción a compra, preferentemente para jóvenes, mujeres, adultos mayores e indígenas. Ampliaríamos la cobertura de los programas de mejoramiento de vivienda, así como la atención a la vivienda en situación de riesgo estructural. Pondremos en marcha un gran programa, sin costo para la población, de regularización, escrituración y certeza jurídica de la propiedad de todas las viviendas en la ciudad.

Agua y medio ambiente

¿Cuál es su plan para enfrentar la crisis del agua en la CDMX?

— Nuestro plan se basa en la transformación del modelo de gestión del agua e incluye la modernización de la infraestructura hidráulica, la promoción del uso eficiente del agua y la captación de agua de lluvia. Además, trabajaremos en la recuperación de cuerpos de agua y en la protección de las áreas naturales que son vitales para la recarga de los acuíferos. Para mí, mi bandera y mi estandarte en esta gestión que voy a emprender van a ser los temas de la seguridad y el agua.

¿Da por terminada la crisis del agua contaminada?

— Es un hecho que afortunadamente ya fue resuelto con la identificación del origen del problema y gracias a la activa participación del gobierno central en informar, limpiar cisternas y proporcionar agua. Ya vimos, en cambio, que en la Benito Juárez, el gobierno del PAN prefirió atacar e intentar sacar tajada política en lugar de atender a los vecinos afectados. El gobierno de la ciudad atendió a los vecinos; la alcaldía organizó bloqueos sobre la avenida Insurgentes. Lo vuelvo a repetir: el agua no debe ser un botín político. Ellos quieren privatizar el agua. Nosotros vamos a garantizar agua limpia para todas y todos los ciudadanos de la Ciudad de México. El agua es un derecho, no un negocio, ni mucho menos un botín político.

¿Qué propuestas tiene para proteger el medio ambiente y garantizar los derechos ambientales?

— Implementaremos políticas de protección de áreas verdes y corredores ecológicos, fomentaremos la movilidad sustentable y apoyaremos iniciativas de reciclaje y reducción de residuos. Integraremos y garantizaremos la Canasta de Derechos Ambientales: mejor aire, agua suficiente y de calidad, disminución de ruido, aumento de la electromovilidad, revegetación de la ciudad, transición energética. Impulsaremos la educación ambiental, que es clave para crear una conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. Promoveremos una ciudadanía ecológica y estimularemos que cada niña y niño sea defensor del medio ambiente y los derechos ambientales.

¿Modificaría el sistema de contingencias para evitar declaraciones y cancelaciones continuas para hacerlas más efectivas en un tiempo mayor?

— Nuestra principal preocupación será la mejora constante de la calidad del aire en la Ciudad de México, porque ello es indispensable para la salud de todas las personas que aquí vivimos. Los sistemas de medición de contaminantes en la ciudad se han mejorado y ello ha modificado el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Entonces, poniendo la salud de las personas al centro, con apoyo de las y los mejores científicos y especialistas, vamos a trabajar en mejorar el sistema de contingencias ambientales para hacerlo más efectivo y preventivo. Queremos evitar las situaciones de emergencia mediante políticas de largo plazo que promuevan la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes. Duplicaremos la reducción alcanzada en la administración 2018-2024 en la emisión de gases de efecto invernadero.

Transporte y movilidad

¿Cómo mejorará el transporte público en la ciudad?

Clara Brugada. Clara Brugada adelantó en entrevista cuáles serán los siguientes proyectos de transporte para la CDMX. (Foto: Cortesía)

— Trabajaremos en la modernización de las unidades de transporte, la expansión de rutas y la mejora de la infraestructura existente. Queremos un transporte público más seguro, eficiente y accesible para todos los ciudadanos. Nuestro Metro seguirá siendo uno de los bienes públicos más importantes de la ciudad y uno de los mejores del mundo, generador de identidad y orgullo chilango, así como columna vertebral de la movilidad. Continuaremos con el mantenimiento y rehabilitación mayor e integral de las líneas, en especial la línea 3, y finalizaremos la ampliación de la línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio. Con respecto al Metrobús, construiremos dos nuevas líneas: la 0, con 46 kms, a lo largo de todo el Circuito Interior, y la 8 en el Periférico, de Alameda Oriente al Toreo, con 51 kms, que será la línea de Metrobús más grande de la ciudad. Impulsaremos dos transiciones: de las energías fósiles a la movilidad no contaminante y del transporte individual al colectivo. Así gana el medio ambiente, gana la ciudad y ganamos todas, todos y todes.

¿Cuáles son sus planes para expandir las opciones de movilidad, como el Cablebús y las ciclovías?

— Estoy muy emocionada porque vamos a continuar con la expansión del Cablebús. En coordinación con el Gobierno federal construiremos al menos cinco líneas de Cablebús: en Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta-Xochimilco. De esta forma, lograremos conectar más zonas de la ciudad estratégicas. Con respecto a las ciclovías, crearemos la red de ciclovías más grande del país, construyendo al menos 300 km adicionales. Ampliaríamos la cobertura de Ecobici a todas las alcaldías y pasaríamos de 10 a 50 biciestacionamientos, favoreciendo la movilidad ciclista en la ciudad. Además, implementaremos programas de educación vial para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Esta ciudad podrá ser disfrutada enteramente en bicicleta. Daremos especial importancia a la protección de los derechos de los peatones y promoveremos los desplazamientos a pie, en particular de las mujeres, niñas y niños, con calles amables, seguras, verdes y bien iluminadas.