Conductor provoca accidente y tira a motociclista

La CDMX es una de las metrópolis con más transporte en todo el país. Pese a contar con una gran variedad de opciones, algunos citadinos siguen eligiendo los vehículos particulares o las motos. Estas últimas pese a ser más rápidas en el tráfico, ahorrar más gasolina y tener un menor costo, suelen ser las más afectadas en un accidente.

En las últimas horas el reportero David Saúl Vela compartió, mediante su cuenta de X, la grabación que obtuvo un conductor mientras circulaba por Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, donde se ve cómo un sujeto le cerró el paso a un motociclista y provocó que este cayera al suelo.

En el clip, de apenas 20 segundos, se aprecia a las dos personas mantener conductas inapropiadas a la hora de conducir, mas de un momento a otro el propietario de una unidad, perteneciente al servicio de telecomunicaciones, aceleró para chocarle al motociclista.

Pese a que los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo, no fue hasta el 26 del mismo mes que se dieron a conocer las imágenes que suman más de 200 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “También los motociclistas andan de manchados, se ve que se estaban picando”, “Ahí solo se ve el final del video , no se sabe el contexto general , a vista se ve que se pasaron de lanza con el de la moto , pero no se sabe qué hizo el angelito de la moto para que le hicieran eso, si se lo ganó , ojalá entienda” o “Yo creo que muchos hemos querido hacer eso”.