En la informalidad 87% de barberos en CDMX, quienes ganan apenas seis mil al mes

Más de 100 mil pesos es la cantidad de ganancias que hay entre una una barbería legalmente constituida y una informal, que mayoritariamente se encuentra en zonas populares de la periferia de la Ciudad de México, lo que marca una disparidad abismal en lo que perciben los trabajadores, siendo que algunos tampoco cuentan con prestaciones ni seguridad social.

Y es que de acuerdo con el último corte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) perteneciente al último trimestre de 2023, hay un total de 32 mil 600 barberos y estilistas en la capital del país, de estos, 28 mil 500 pertenecen al sector informal, es decir, el 87.4% de todo el sector.

La mayoría de Barbers que se encuentran en la informalidad, ganan entre 6 a 12 mil pesos al mes, dependiendo el precio que oferten y en la zona en donde se ubiquen, aseguró Fabricio Martínez, barbero que desde hace más de cuatro años instaló su negocio de manera informal en la zona centro de Iztapalapa.

Esta baja ganancia se vuelve una problemática cuando vienen los gastos de accesorios y renta, pues para iniciar con el negocio de una barbería, se necesitan —mínimo— 15 mil pesos para comprar máquinas, tijeras y demás herramientas; mientras las rentas van desde los 5 mil pesos, un gasto que en varias ocasiones, no tienen los trabajadores.

Esta problemática se agrava con la falta de prestaciones y seguridad social, pues al ser informales no tienen acceso a estos beneficios, haciendo de estos negocios una ‘economía de subsistencia’, siendo que ellos mismos tienen que solventar sus gastos médicos por incidentes en su trabajo, en el cual permanecen 12 horas diarias durante los siete días de la semana.

“Nosotros no tenemos un seguro, una ayuda médica, nosotros cada vez que sufrimos algún accidente ya sea un corte con tijera, con navaja o incluso con las máquinas, te debes curar al momento con remedios caseros, ya en dado caso si es algo muy fuerte es acudir a algún similar o así para coser, porque en sí no contamos con seguro social” — Fabricio Martínez

“Se necesita (seguridad social) porque hay muchas personas que no son tan profesionales, y entonces hay momentos en los cuales sufren heridas más fuertes, más graves, entonces pues sí no es que puedan pagar algún médico, porque de por sí tenemos poca ganancia en la zona, pues estar pagando doctor la verdad es que no, es mucho para nosotros”, agregó.

Barber en Iztapalapa, CDMX Foto: Especial

Ganancias formales

Hay una distancia de —al menos— 100 mil pesos mensuales entre las ganancias del sector informal e informal en la capital del país. Las barberías que se encuentran legalmente reguladas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que son de una gama “muy alta” tiene unas ganancias de entre 150 y 200 mil pesos, informó Emmanuel Santos Gómez, líder de las barberías ‘Barber Brother’.

A diferencia de la mayoría de las Barber informales, en donde la ganancia total es para el estilista (que también es dueño del negocio), en los establecimientos formales la ganancia es para el dueño, del cual un porcentaje debe deducir de impuestos, y otro para los trabajadores del local, que generalmente son de tres a diez, que ganan —comúnmente— 10 mil pesos al mes, aunado a las prestaciones y seguridad social.

“Es algo muy inexacto, no te podría dar como tal ahorita un dato, pero una barbería de una gama muy alta gana entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales. Si nos vamos a una de una zona más popular te estarían dando entre 25 y 35 mil, esto en bruto” — Emmanuel Santos Gómez

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la Ciudad de México el salario promedio de “Peluqueros, Barberos, Estilistas y Peinadores” es de 3 mil 900 pesos al mes, lo contrario a lo que establece la tabla de salarios mínimos de la Secretaría de Economía, que establece que un peluquero o cultor de belleza en el país, debe ganar 269 pesos al día, es decir, 8 mil 70 pesos al mes, 106% más de lo que se “percibe” en CDMX.

Estos datos también fueron desmentidos por Fabricio Martínez (informal) y Emmanuel Santos (formal), que refieren —como anteriormente se mencionó— las barberías informales obtienen ganancias promedio de 10 a 12 mil pesos al mes; mientras que las informales de más de 100 mil pesos, dependiendo la zona en que se encuentren y los precios que oferten.

Regulación, ¿la solución?

Para el líder de las barberías ‘Barber Brother’, es necesaria la regulación de los establecimientos para que los informales puedan tener un buen sueldo, prestaciones, seguridad social y capacitaciones para su negocio.

“Creo que tenemos que trabajar mucho, hay personas que no tienen seguro, personas que no están dadas de alta en hacienda, hay personas que no están reguladas, lo que buscamos nosotros es que estas personas —no tanto por los impuestos— tengan acceso a ciertas capacitaciones, que todos tengamos una buen capacitación para no tener este tema de que unos cobren 40 y otros 500 pesos” — Emmanuel Santos Gómez

También buscamos, añadió, que los barberos tengan un buen horario laboral, buenos materiales —porque no solo ocupamos máquinas— y apoyos a los dueño de los negocios, para tener un buen sueldo en este empleo que es un poco explotado.

“Buscamos ayudar y que esto se haga más grande, si este rubro de estéticas y barberías por sí solo está empezando a agarrar camino, lo que queremos es impulsarlo todavía más, profesionalizar aún más, sobre todo en estos lugares (informales) que son un poco más populares, pues sí, no estaría mal brindar ciertas ayudas”, prosiguió.

A pesar de que Fabricio, barbero informal, está de acuerdo en que necesitan los apoyos de seguridad social y prestaciones, consideró que no le conviene regularizar su negocio, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le cobraría una cantidad alta de impuestos que su salario no cubriría.

“Nosotros no estamos bajo Hacienda, nosotros no pagamos impuestos porque precisamente, como no generamos mucho, va a ser más lo que nos quiten, que lo que nosotros tengamos de ganancia. A ellos (formales) les conviene estar bajo Hacienda, porque así ellos pueden decir, ‘soy una barbería super popular, tengo mis certificados’. Es como el boom del sector” — Fabricio Martínez

La disparidad en este sector es un verdadero reto que tiene que regular la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) que hasta el momento no han tomado cartas en el asunto, ante el crecimiento exponencial de más del 50% de barberías en la capital del país.