INE investigará posible boicot en el segundo debate presidencial

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una sanción de entre 600 y 700 mil pesos contra la empresa productora que organizó el segundo debate presidencial, por las fallas en los servicios de internet y conexión de pantallas durante el evento.

Durante la sesión de la comisión, el secretario técnico, Iván Flores, dijo que ya se ha notificado al órgano interno de control y que se aplicarán sanciones al proveedor, independientemente de las diligencias adicionales.

Las consejerías de la Comisión de Debates externaron su preocupación por las fallas de internet que ocurrieron durante el segundo debate presidencial, realizado en los Estudios Churubusco.

Foto: INE

La consejera Dania Ravel señaló que en el informe se menciona un cable que estaba “trozado”; sin embargo, pidió aclarar si se trató o no de un boicot. La consejera solicitó aclarar los incidentes, indicando que uno de los cables de fibra óptica estaba trozado, según un reporte de La Jornada dos días después del debate del 28 de abril.

“Es necesario aclarar los incidentes con la conexión a internet, pues se habla de un cable trozado. ¿Fue cortado de manera intencional, como se advirtió cuando subió a la azotea personal de la UTSI, o parece ser que estaba roto por el uso continuo de este cable? Es algo que debe quedar claro para no dar pauta a las especulaciones”.

“Si los cables que usaron no fueron los adecuados, se hizo mal su colocación, se descuidó por dónde pasaba, o incluso si el viento los raspó y no tenían la protección necesaria, es responsabilidad del proveedor. Nosotros contratamos un servicio y este no se brindó en los términos en los que fue planteado; por ello, se procedió a las sanciones con el proveedor”, afirmó.

INE. La consejera del INE, Carla Humphrey, informó los detalles de los debates presidenciales. (Foto: Especial)

Por su parte, la consejera Carla Humphrey subrayó la necesidad de realizar todas las investigaciones para deslindar responsabilidades, más allá de levantar un acta de hechos. “Es grave que se contrate un servicio y que, quizá por razones externas, no tengamos la prestación en los términos y las calidades que requeríamos para la importancia del evento”, expresó.

¿Cuánto costaron los debates?

Los tres debates presidenciales tuvieron un costo aproximado de 41.1 millones de pesos, siendo el segundo encuentro el más costoso para el Instituto Nacional Electoral (INE). El primer debate, realizado en las instalaciones del Instituto, tuvo un costo de 12.7 millones de pesos; el segundo, realizado en los Estudios Churubusco, costó 15 millones 173 mil pesos; el tercero, llevado a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco, costó 13 millones 264 mil pesos.