SSPC reporta 8 homicidios de candidatos en el proceso electoral 2024

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que en el proceso electoral 2024 han sido asesinados ocho candidatos a cargos de elección popular. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que cuatro de ellos eran precandidatos registrados ante sus partidos, pero no se inscribieron ante la autoridad electoral.

“A la fecha, han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante las instituciones electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos”, declaró Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSC, en conferencia en Palacio Nacional (Foto: Especial)

Indicó que también fueron asesinadas diez personas que manifestaron su intención de participar en el proceso electoral o que fueron mencionadas por sus partidos, pero que no alcanzaron a registrarse ante sus partidos políticos o ante el órgano electoral nacional o local.

Las cifras del Gobierno federal contrastan con las mostradas por organizaciones independientes, que reportan en promedio al menos 30 asesinatos de aspirantes a puestos de elección popular. Por ejemplo, Data Cívica tiene registrados 30 homicidios; Integralia, 34; y Datalm contabilizó 39, lo que da cuenta de un total de 149 asesinatos políticos al considerar a asesores, funcionarios y familiares.

Al preguntarle al presidente sobre la posibilidad de que hubiera asesinatos no contabilizados, López Obrador lo negó: “porque los homicidios tienen que registrarse, no hay cifra negra”.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó en la conferencia que son 553 candidatos, además de siete funcionarios electorales, los que reciben protección de un total de 3,474 miembros de las Fuerzas Armadas.

AMLO garantiza que habrá elecciones limpias

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que actualmente no hay violencia y hay libertad a ejercer los derechos “porque la gente ya no quiere fraudes, ya no quiere esa historia negra de fraudes electorales cuando se robaban hasta la Presidencia de la República, como nos consta”.

Aseguró que su gobierno ha trabajado con las autoridades en los estados y con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que el 2 de junio las elecciones sean limpias, libres y pacificas.

”Van a ser las elecciones más limpias, más libres en la historia de México las del domingo, apostaron nuestros adversarios, los conservadores a que iba a haber violencia y afortunadamente no ha sido así”, subrayó.