Clara Brugada asienta no tener cuentas en el extranjero e invita a líderes de oposición a sumarse a la 4T

Clara Brugada Molina, próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmó ante el Notario Público número 12 Fernando Pérez Arredondo, su negativa categórica de tener cuentas bancarias en el extranjero, y afirmó públicamente que si esas cuentas que aseguran los voceros del PRIAN son de su propiedad, son encontradas, se las regalará a quien haya difundido estas calumnias y mentiras.

“Afirmo y reitero categóricamente, ante notario público, que no tengo ninguna cuenta a mi nombre o por interpósita persona en el extranjero, y que por lo tanto dicha afirmación es falsa y me reservo las acciones legales que haré valer en su momento”, se lee en la carta firmada por Clara Brugada ante Notario Público.

Ante medios de comunicación, la candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, PT y PVEM, afirmó ante fe notarial que está a disposición de la investigación de las autoridades competentes para aclarar esta calumnia, hasta que se llegue a la verdad de los hechos e iniciar los procesos legales por daño moral que corresponden.

“Así que todos los millones que han inventado que tengo, se los regalo a quien ha difundido estas mentiras”, recalcó.

Clara Brugada señaló que demandará por la vía civil a quien difundió esta infamia y los recursos por la reparación del daño moral serán destinados a la construcción de una Utopía para la Ciudad de México.

La próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en mensaje dirigido a medios de comunicación, señaló que la bajeza política de este tipo de calumnias no son más que actos desesperados de la oposición por la evidente caída de su candidato.

En ese sentido, denunció que el bloque del PRI, PAN y PRD realizará un gran operativo de compra de votos, sobre todo en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, por lo que convocó a toda la ciudadanía a denunciar estos hechos delictivos al teléfono 5540667362, número de Morena.

“Yo creo que la Ciudad de México merece que un proceso electoral como este se haga respetando la ley, pacífico, que se respeten las reglas del juego, y que hagamos de este proceso electoral un ejemplo a seguir en el país”.

Clara Brugada, envío un mensaje a los dirigentes del frente opositor, y ante el naufragio de su candidato, los invitó a acercarse y sumarse a su proyecto de gobierno, aclarando que no habrá recursos de por medio, como lo está haciendo la oposición en su desesperación, ni tomará represalias posteriores ante la guerra sucia que han generado en esta elección.

“Quiero asegurar que no voy a tener, desde el gobierno de la Ciudad, una actitud de venganza, no voy a generar ningún espacio o situación que se pueda considerar como persecución política, no lo voy a hacer; en mi gobierno no habrá ni venganza ni persecución política”, subrayó.

La próxima jefa de Gobierno, reiteró que el próximo 2 de junio la Cuarta Transformación ganará de manera contundente la Ciudad de México, como lo están pronosticando todas las encuestas, que la colocan en promedio 15 puntos adelante del contrincante de la oposición, mediciones que al PRIAN no dan ni empate y mucho menos triunfo.

De tal manera que hizo una invitación pública todos los simpatizantes y la ciudadanía en general a participar en la movilización de mañana en el Zócalo, como parte del cierre de campaña que realizará junto con la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la misma fórmula, así como a concentrarse después del cierre de casillas el próximo domingo 2 de junio, a celebrar en el Zócalo el triunfo de la Cuarta Transformación.

Finalmente, la futura jefa de Gobierno, Clara Brugada agradeció y reconoció a todos los representantes de los medios de comunicación por su trabajo fundamental e imparcial durante esta campaña electoral.