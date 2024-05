¡Por el casco estoy aquí!: Motociclista cae en coladera destapada en CDMX

La tarde de este jueves, un motociclista que circulaba por calles de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México sufrió un accidente al caer en una coladera sin tapa, lo que le ocasionó diversas lesiones físicas.

El conductor, identificado como Ángel, relató que maniobraba a escasos metros de la coladera cuando una persona le advirtió que tuviera cuidado. No obstante, le fue imposible frenar a tiempo y cayó dentro de la coladera destapada.

La motocicleta quedó incrustada en la coladera, y Ángel sufrió lesiones en el cuerpo y golpes en la cabeza, que no fueron de gravedad gracias a que portaba el casco de seguridad.

“Venía atrás de un coche y me grita un señor ‘cuidado’, pues ya cuando me gritó caí en el hoyo (...) Me pegué en la cabeza, por el casco estoy aquí”, expresó Ángel al recordar el momento del accidente.

Ángel permaneció cerca del lugar del incidente, esperando recibir la atención médica correspondiente y la resolución de los daños causados a su motocicleta.

La presencia de coladeras sin tapa en diversas partes de la ciudad es un problema recurrente que pone en riesgo la seguridad de los peatones y conductores, especialmente de aquellos que utilizan vehículos de dos ruedas como motocicletas y bicicletas.

Hasta el momento, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc aún no han emitido un comunicado oficial sobre este incidente, pero se espera que se tomen medidas para evitar futuros accidentes de este tipo.