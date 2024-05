Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México

Las condiciones ambientales en el Valle de México no mejoraron y no se pudo suspender la contingencia ambiental, así lo dio a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) porque se registraron concentraciones máximas de ozono dentro del rango de Muy Mala calidad del aire.

Por lo que la CAMe informó que derivado de la revisión de los pronósticos meteorológicos y la presencia de la tercera onda de calor, las condiciones que predominarán en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) seguirán siendo adversas para la dispersión de los precursores del ozono, mismas que son causadas por un sistema de alta presión que permanece sobre el centro del país.

Estas condiciones darán lugar al estancamiento de los contaminantes y a la formación de ozono, que se prevé alcanzará concentraciones que se ubicarán dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire.

Con estas condiciones se estima que la calidad del aire en la ZMVM estará dentro del rango de Mala a Muy Mala, por lo que la CAMe recuerda a la población evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores en las horas de mayor radiación.

Ante ello, hoy viernes 31 de mayo, deberán suspender su circulación, en horario de las 05:00 a las 22:00 horas los siguentes vehículos: