“¡Que se vaya a la chin..., la odio!”: Alazraki exhibe odio contra Claudia Sheinbaum tras su triunfo

Con rostro desencajado e incrédulo por el resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo 2 de junio, el publicista y productor Carlos Alazraki exhibió su odio en contra de la virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien se llevó el triunfo con un rango de entre el 58.3% y el 60.7%, de acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

Alazraki mostró su ira por la victoria de la primera mujer que se convertirá en la primera mandataria del país, al atacarla, criticarla, y descalificarla en presencia de otros personajes como Pedro Ferriz de Con y la actriz Laura Zapata, en su programa trasmitido en su canal de YouTube, Atypical Te Ve.

Además, se anticipó al sexenio de Sheinbaum Pardo y dijo que será una “dictadura de quinta”, con el peor desempeño de un titular del Ejecutivo en la historia del país.

“Que se vaya a la chingada, la odio. Y va a ser la peor presidenta de la historia, va a ser una pinche dictadura de quinta”, expresó el publicista, con un semblante visiblemente molesto.

Alazraki no se va del país

Sobre la posibilidad de abandonar el país que plantearon algunos compañeros de su mesa de debate, se negó rotundamente a dejar México en cuento asuma en el mes de octubre la abanderada por el Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

“No, yo no me voy, yo lucho por México, perdón. Yo no doy las nalgas a nadie, que me persigan, me la pelan porque me debe 32 mil pesos el SAT. Yo no tengo nada, no tengo propiedades, cero pedos”, dijo ante las cámaras de su programa la noche del domingo.

A lo largo de la noche se negó a que se visualizaran los resultados que mostraban la victoria de Sheinbaum, además del discurso que emitió la virtual presidenta de México desde el Hotel Hilton en cuanto se dieron a conocer los datos del conteo rápido.