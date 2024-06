Caso Fofo Márquez: Juez amplía plazo para cierre de investigación por feminicidio en grado de tentativa

La defensa de Fofo Márquez solicitó una prórroga para el cierre de la investigación en curso por delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que el influencer está recluido en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

La solicitud fue presentada ante el juez de control del Poder Judicial del Estado de México, quien accedió a la petición, según confirmaron fuentes del poder judicial mexiquense. Es así que el juez de control del Distrito de Tlalnepantla, concedió la extensión del plazo de la investigación hasta el 3 de agosto, es decir, por dos meses más.

“Un juez de Control del Poder Judicial del Estado de México, Distrito de Tlalnepantla, concedió la ampliación del plazo para el cierre de investigación por dos meses más, que vence el 3 de agosto, en el proceso que se sigue a Rodolfo “N”, por su probable intervención en el delito de tentativa de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de identidad reservada”, se lee en un comunicado.

La audiencia en la que se decidió esta prórroga tuvo lugar en los juzgados de control y juicio oral de Barrientos, donde el juez determinó otorgar la prórroga, la cual le permitirá a la defensa del youtuber preparar mejor su caso y reunir más pruebas que consideren relevantes para su defensa.

¿Por qué está en prisión el influencer?

Fofo Márquez se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de abril, después de que se viralizaran videos en redes sociales que mostraban al creador de contenido golpeando, tirando al piso y pateando a una mujer con la que su novia tuvo un altercado vial.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, Márquez imploró perdón ante la jueza, llegando a manifestar su disposición a ser pateado por las mujeres presentes en la sala de audiencias. Pidió no ser encarcelado, alegando que en la cárcel su “cabeza ya tenía precio”. No obstante, sus súplicas no evitaron que se le dictara prisión preventiva.