“Si fueran hijos de funcionarios, ¿podrían extraerlos?”: Ceci Flores localiza pozo con 23 metros de restos humanos en Hermosillo

Ceci Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, ha realizado un descubrimiento alarmante en la costa de Hermosillo; a través de sus redes sociales, informó sobre la localización de un pozo de aproximadamente 100 metros de profundidad, en el cual, desde los 77 metros, se encuentran restos humanos a lo largo de 23 metros. Esta situación ha permanecido sin cambios desde enero del presente año, sin que los restos hayan sido extraídos.

23 metros del pozo contienen restos humanos

“Localizamos un pozo en la costa de Hermosillo, Sonora, que mide 100 metros de profundidad. A 77 metros empezamos a ver restos humanos; tiene 23 metros con restos humanos que no han podido ser extraídos desde enero. Si fueran hijos de funcionarios, ¿creen que podrían extraerlos?”, expresó Ceci Flores en su publicación, acompañada de una fotografía del sitio.

Comisión de Búsqueda en Sonora niega hallazgo de restos humanos

Tras este anuncio, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora emitió un comunicado negando la existencia de restos humanos en el pozo.

Según la dependencia, después de realizar diversas acciones de identificación con cámaras especializadas en elpozo de 77 metros de profundidad y alrededor de 40 centímetros de ancho, no se ha logrado determinar la presencia de restos humanos.

“La @ComisionSonora informa que no se ha determinado la existencia de restos humanos en un pozo de 77 metros de profundidad y alrededor de 40 centímetros de ancho, en la zona rural de Hermosillo, esto después de efectuar diversas acciones de identificación con cámaras especializadas”, informó la subordinación.

La Comisión aseguró que continuará con los esfuerzos necesarios para brindar tranquilidad a los colectivos de búsqueda que solicitan su apoyo. No obstante, recalcaron que, de acuerdo con las acciones realizadas, no se ha encontrado evidencia concluyente de restos óseos en el sitio señalado por el colectivo de Madres Buscadoras.

“No pueden mentir de esa manera”: Ceci Flores asegura que localizaron restos con ayuda de la Comisión de Búsqueda

En respuesta, Ceci Flores afirmó que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora acompañó al colectivo durante las inspecciones con cámaras de prospección, y juntos pudieron observar los restos humanos en el fondo del pozo.

“No pueden decir que no tienen las pruebas de que hay restos humanos cuando ustedes nos acompañaron con las cámaras de prospección y miramos los restos humanos en el fondo de ese pozo. No pueden mentir de esa manera”, aseguró la activista.

Ceci Flores reiteró que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora visualizó los restos humanos a través de una cámara de prospección el 4 de enero de 2024, acompañados por bomberos y la misma Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora. Según la activista, la dependencia se está contradiciendo al negar la evidencia que previamente habían identificado juntos.