Premio de consolación: Xóchitl Gálvez regresa al Senado tras derrota en las elecciones

Después de una contundente derrota en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, la excandidata de la coalición Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez, regresará al Senado tras haber solicitado licencia para contender por la titularidad del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con información que trascendió desde el recinto legislativo, Gálvez solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores su reincorporación hasta el próximo mes de septiembre, cuando se renovará el Poder Legislativo con un cambio de legislatura.

Gálvez Ruiz envió una carta con su intención de retomar sus actividades, que ‘pausó' para hacer campaña en diferentes estados del país y poder imponerse a Claudia Sheinbaum, quien finalmente la derrotó de manera contundente en las urnas por 30 puntos de diferencia.

Posteriormente, su equipo de comunicación social confirmó el retorno de Xóchitl Gálvez a la Cámara Alta.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones?

La excandidata de oposición cayó en las elecciones presidenciales por alrededor de 30 puntos porcentuales. Y, con el 95% de los actas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), así quedaron los resultados.

Claudia Sheinbaum , 59.3% de los votos

, 59.3% de los votos Xóchitl Gálvez , 29.7% de los sufragios

, 29.7% de los sufragios Jorge Álvarez Máynez, 10.4% de los votos

¿Cómo reconoció la derrota Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez reconoció su derrota frente a Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales después de que el INE diera a conocer los resultados del conteo rápido la noche del 2 de junio, pese a algunas polémicas publicaciones que sembraban dudas en su cuenta de X.

“Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley, así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política; por ello reconozco que las tendencia para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pueda cambiar durante los cómputos distritales”, expresó.