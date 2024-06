“Voto por voto, casilla por casilla”: AMLO avala nuevo conteo tras exigencias del PRIAN

Después de las exigencias de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y líderes políticos de la oposición para contar nuevamente los votos de la elección presidencial, pese a que la diferencia es superior a 30 puntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avaló que se vuelva a contabilizar los sufragios.

Al grito de “Voto por voto, casilla por casilla”, López Obrador dijo que, contrario a lo que realizó el PAN en 2006 cuando existía un margen cerrado entre él y Felipe Calderón, su gobierno no está en contra del reclamo que ahora ha comenzado por supuestas irregularidades entre los datos de las actas y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“Acerca de que se cuenten los votos, yo respondería: ‘Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla’ porque ‘el que nada debe nada teme’ y la regla de oro de la democracia es la transparencia”, expresó en su conferencia mañanera.

Agregó que la oposición no respeta al pueblo y tiene falta de racionalidad, después de la contundencia del resultado electoral del domingo pasado en las urnas.

“Eso no lo aceptaron en el fraude de 2006. Estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55, no llegaba a un punto. Esto demuestra la falta de racionalidad, de sensatez, de fanatismo, entonces mientras no superen eso, mientras no se actúe con honestidad, mientras no se respete al pueblo, que lo ideal sería tenerle amor al pueblo”.