Condenan ataque “no homofóbico” ordenado por dirigente del sindicato del Infonavit

El ataque en contra de la diversidad sexual que ordenó el líder vitalicio del sindicato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Rafael Riva Palacio Pontones causó indignación en redes sociales, ya que pidió a sus agremiados romper la bandera del arcoíris que se colocó en la fachada del edificio principal de ese instituto en Barranca del Muerto, lo cualse hizo en años pasados sin ningún problema.

“Compañeras y compañeros, por instrucciones del Arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones solicitamos se solidaricen en este movimiento, no permitamos tanto atropello. Manifestamos que NO es tema de discriminación, NO es tema de homofobia, NI de preferencias, es el NO permitir banderas en el edificio institucional que pertenecen a las y los trabajadores del Infonavit, la única que aceptamos es la Bandera Nacional”, justificó el sindicato.

Claudia Olivia Morales, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que romper la bandera de la diversidad sexual fue inaceptable, además de que es una muestra de odio y que incentiva la exclusión.

“Las acciones realizadas hoy por un grupo de personas en las instalaciones del Infonavit son inaceptables. Condeno toda muestra de odio expresada en contra de las personas de la diversidad sexogenérica y con características sexuales diversas, así como todo acto que incentive la exclusión, violencia y vulnere los derechos humanos, en particular de la comunidad LGBTTTIQA+.

“La discriminación duele y lastima vidas. Reconocer y respetar la diversidad y los símbolos de la lucha de quienes estuvieron y de quienes están, nos permite preservar su legado”.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, lamentó lo ocurrido y se solidarizó con su director, Carlos Martínez. “Esto es lamentable. Pero no daremos ni un paso atrás en la lucha por los derechos de todas las personas”.

Patricia Ortiz, delegada del Infonavit en la Ciudad de México, lamentó que el sindicato haya desviado su función de buscar el bienestar de los trabajadores.

“Su odio no nos representa, el trabajo de los sindicatos es buscar el bienestar y luchar por los derechos de las y los trabajadores. Desde @Infonavit #CDMX reprobamos los ataques y actos de violencia en contra de la comunidad LGBT. Desde el amor seguiremos combatiendo el odio”.

También hubo convocatorias a realizar un “besotón” y pintar banderas en la sede del edificio del Infonavit. También destacaron que en los cinco años de la administración actual de ese organismo, se han emprendido diversas políticas para beneficiar a la diversidad sexual en temas de vivienda.

“Hemos sido testigos, durante cinco años, de acciones contundentes en el INFONAVIT a favor de la inclusión LGBT+. Reprobamos este acto irracional por parte de un líder sindical. Nuestra bandera siempre resistirá estas acciones y prevalecerá con orgullo.

Incluso la diputada trans Salma Luévano consideró que este caso debe ser investigado por las autoridades, entre ellas la Secretaría del Trabajo (STPS) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“@carlosmartinezv Director General, en coordinación con @STPS_mx, investiguen y castiguen esta discriminación, pues al romper la bandera del arcoíris colocada en un edificio gubernamental, se muestra una clara connotación de violencia en el rechazo a lo que la misma representa. @Conapred @FGRMexico”.