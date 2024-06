Lagos de Xochimilco agonizan; productores urgen a rescatar zona chinampera

Los lagos de la alcaldía Xochimilco están agonizando, la sequía, la extracción de agua por pozos y la erosión del suelo han dejado sin agua a los productores de San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, que por más de una década han sufrido está situación, pero que en los últimos años ha empeorado debido a la falta de apoyos del Gobierno capitalino y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En un recorrido realizado por Publimetro desde el paraje Tlamelaca, perteneciente al pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, se pudo constatar que el lago del que se abastecen los productores de dicho pueblo, luce complemento seco y erosionado, con mangueras plásticas que bombean poca agua tratada, misma que algunos patos beben con desesperación para sobrevivir a las altas temperaturas históricas que azotan a la capital del país.

Daniel Hernández Martínez, productor nativo de San Luis Tlaxialtemalco, consideró que el problema de escasez del agua que afecta al pueblo, se debe a la sequía, a las fracturas del suelo y la extracción de agua con pozos que se está realizando en la parte norte de la localidad, por ello hizo un llamado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) a intervenir en el caso.

Expuso que los más de 100 productores que se encuentran en el paraje Tlamelaca y San Sebastián se encuentran en el olvido, debido a la falta de ayuda que han tenido con el suministro de agua tratada que llega del Cerro de la Estrella, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que les sirve para producir más de mil variedades de plantas, sobre todo aromáticas, las que más se producen en este sector de Xochimilco.

Entre las plantas que más demanda tienen en su producción se encuentran: menta, toronjil, hierbabuena, prodigiosa, manzanilla, pensamiento, eneldo, lavanda, comino, ruda, hinojo, romero, entre muchas otras –incluidas verduras–; así como también lo son las flores de cempasúchil y nochebuena, que manejan en las temporadas de noviembre y diciembre, “nos da una tristeza ver en la actualidad en qué condiciones estamos viviendo”.

Para poder sacar adelante su producción, Daniel Hernández dijo que han tenido que “ingeniarsela” para regar sus plantas; en este caso, rascar el suelo para producir zanjas, y así extraer agua del subsuelo. “Ahorita que bueno que ya va a iniciar la temporada de lluvias, pero estamos pasando un verdadero problema con las ondas de calor; aun así tenemos la voluntad y la fe para trabajar y sacar adelante a la familia”.

“Yo lo veo es que si no tienen esa voluntad las autoridades, esto se va a acabar en 10 o 20 años, esto se va acabar porque se está erosionando el suelo, estamos perdidos (...) no se debe perder el medio ambiente en las 7 delegaciones rurales de la Ciudad de México, sembramos plantas y verduras, y estaremos luchando ante cualquier instancia para que los pueblos sigan con su tradición”

El inicio del lago ubicado en el paraje Tlamelaca perdió mínimo dos metros y medio de nivel de agua, lo que hace muchos años lucía con chinamperos realizando su producción, ahora luce seco y desierto, y con la incertidumbre de los productores, quienes no saben qué pasará en los próximos años con su trabajo, que, dijeron, está olvidado y en el abandono de las autoridades.

“Ha perdido dos metros de agua (lago), yo tengo 59 años, de niño aquí fluía mucha agua, pasaban las canoas con planta para el embarcadero, aquí había agua de calidad, aquí se hacían competencias de canotaje y de natación el 16 de septiembre, todo eso se ha perdido porque las autoridades nos han olvidado y nos han dejado al abandono. Es una tristeza ver los canales sin agua y contaminados”, comentó.

“Queremos que vengan y que se realice lo que se tenga que realizar, Corena y Sacmex tienen ingenieros y hay recurso, el recurso lo pasó a dar la doctora Claudia Sheinbaum para solucionar estos problemas. Esto urge, no hay que traer un curita, aquí ya es hacer obras, que haya agua, deben limpiar los canales y sacar todo el cochinero, esos troncos, toda esa basura, sacar todo, y que no nos vengan a marear”

Daniel Hernández Martínez señaló que en estos momentos, los productores de San Luis Tlaxialtemalco no están produciendo “calidad ni cantidad” de plantas por la falta de apoyos; sin embargo, aseguró que todos los trabajadores nativos de la zona, seguirán luchando para rescatar a los lagos más afectados de Xochimilco para evitar la urbanización de las zonas chinamperas.

“No queremos dejar al abandono la zona chinampera, porque si nosotros siendo productores dejamos al abandono la zona, se urbaniza todo y estamos en contra de eso, queremos tener una zona verde, reforestar y tener los ahuejotes (planta endemica de Xochimilco) les pido de favor que vean lo que se está viviendo en los canales del pueblo de San Luis”, alertó.

Otro productor de la zona, que prefirió estar en el anonimato, expuso que el problema se está haciendo más grave debido a esta urbanización, debido a que los trabajadores, al ver que se están secando los lagos y no pueden producir, prefieren usar este espacio –ya seco– como arrendamiento para poder percibir grandes cantidades de dinero.

“La gente ya está haciendo la mancha urbana en la zona, porque si la gente ya no puede producir ¿qué va a hacer para tener una remuneración económica? pues meterse a la vivienda, a la inmobiliaria, a la renta de cuartos departamentos, de casas”, denunció.

Para ambos productores, el futuro de la zona chinampera de la Ciudad de México es incierto, debido a los problemas que han aumentado con el paso del tiempo; tan es así, que este oficio –que pasaba de generación en generación– ahora ya no lo práctica ningún joven (menor de 20 años) pues no es bien remunerado.

“Somos la última generación de productores, porque ahorita ya no es conveniente invertir en esto (zona chinampera) porque ya no es rentable, qué vamos a hacer el día de mañana”, relató el productor anónimo.

“Cuando era niño esto era un vergel, lo disfrutamos. Me tocó bañarme en los canales, remar con la canoa en los canales y eso lo llevo en mi corazón; ahora me pregunta mi hijo ¿esto qué es papá? ¿y qué le contesto? que es una descarga de aguas negras, no puede ser posible esto, pero cuando no hay voluntad de gobierno, no salen las cosas bien”

— Daniel Hernández Martínez