Manuel Guerreo reitera que detención en Qatar fue por homosexualidad, no por drogas

Manuel Guerrero Aviña, mexicano detenido en Qatar, reiteró que su detención en el país fue árabe se debió a su homosexualidad y no por portación de drogas, ya que éstas le fueron sembradas en el aeropuerto de ese país, también dijo que está profundamente decepcionado de la sentencia suspendida de seis meses de prisión.

Por lo que analizará con su defensa legal el procedimiento a seguir, además de solicitar a los gobiernos de México y Reino Unido que se pronuncien al respecto, ya que Guerrero cuenta con ambas nacionalidades.

“Estor profundamente decepcionado con el veredicto injusto de ayer, emitido a pesar de las violaciones al debido proceso durante mi detención y juicio, que incluyeron tortura y malos tratos para presionarme a revelar los nombres de mis parejas y personas homosexuales, así como obligarme a utilizar mi huella digital para firmar múltiples documentos en árabe sin traductor”.

También lamentó que las autoridades de ese país no le hayan proporcionado un abogado o traductor en la audiencia preliminar, sin olvidar los tratos inhumanos a los que fue sometido por más de un mes, situación que se suma a la condena de su homosexualidad, lo que vulnera los derechos humanos.

“Aunque agradezco el hecho de que eventualmente podría salir del país, sigo condenando el juicio injusto al que he sido sometido, las torturas y malos tratos que sufrí durante mi detención preliminar. Quiero apelar el veredicto y estos solicitando el asesoramiento de expertos sobre mis opciones al respecto”.

Confusión de la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que una vez que Guerrero Aviña pagara la multa de 10,000 riyales qataríes, alrededor de 50 mil pesos, podría salir de ese país y que actualmente se encuentra en libertad provisional.

“La representante legal del señor Guerrero Aviña identificará opciones legales para que su salida de Qatar ocurra a la brevedad, después de que realice con su empleador los trámites necesarios sobre su situación laboral y finiquite otros asuntos”.

Sin embargo, la red de apoyo de Guerrero desmintió la información de la SRE, misma que se emitió sin consultar al mexicano ni a su familia, ya que el proceso no está concluido, ya que la sentencia se puede apelar tanto por Manuel Guerrero como por la fiscalía que lo acusa con la intención de agravar la condena.

Si Guerrero decide apelar, deberá disponer de recursos propios para iniciar el proceso, ya que en Catar no se otorgan defensores públicos.

“La deportación es parte de la sentencia. Al mismo tiempo estableció seis meses de cárcel, declarando este requisito como suspendido, no tendría que cumplir el tiempo en prisión. Contrario a lo que comunicó la SRE, Manuel no podrá salir de Qatar porque la sentencia no se encuentra firme”.