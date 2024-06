“No se puede cerrar la frontera”: Así habló AMLO sobre la nueva medida migratoria en EE. UU.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un endurecimiento de su política migratoria a solo unos meses de las elecciones, con el cierre de la frontera a las solicitudes de asilo de las personas migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció sobre el tema.

López Obrador explicó en su conferencia mañanera de este jueves que esta clase de medidas no le convienen a ninguno de los dos países en materia comercial, económica y humanitaria.

Este comentario ya lo había realizado después de que se diera a conocer la orden ejecutiva del presidente estadounidense para poner freno a la migración irregular y las solicitudes de asilo por parte de personas de diferentes nacionalidades que llegan procedentes desde México.

“Ayer hablaba que no se puede cerrar la frontera, no es posible, no le conviene a ninguno de los dos países, ni a nuestros pueblos. Es bastante la integración económica, comercial, social que existe en la frontera”, aseguró el mandatario mexicano.

Destacó la buena relación que sostiene con Biden y que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China, en medio de la ‘explosión’ del nearshoring en el país.

“Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos; para tener también la idea, cuando llegamos al gobierno, el primer socio comercial era China, fuimos avanzando, ahora se habla de un término en inglés que tiene que ver con el regreso, reacomodo de inversiones”.

Pese a la medida del gobierno de EE. UU., AMLO dijo que es respetuoso de sus decisiones y su soberanía.