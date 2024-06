Víctor Hugo Romo recibe constancia como diputado de la CDMX

La suplente de Romo es la activista, luchadora social y ex servidora pública en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Irma Vázquez Foto: Especial

Esta tarde en la sede del consejo distrital de Azcapotzalco- Miguel Hidalgo le fue entregada la constancia que acredita como diputado local a Víctor Hugo Romo de Vivar por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El documento acredita al morenista, Víctor Hugo Romo, como triunfador con más de 88 mil votos, en la elección del pasado domingo 2 de junio en el Distrito local 5 de la Ciudad de México, que comprende parte de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

Ante más de mil vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco que se dieron cita en las inmediaciones del Consejo Distrital, Víctor Romo agradeció el respaldo vecinal.

“Muchas gracias por el esfuerzo que hicieron cada uno de ustedes, sin su voto no se hubiera podido lograr esta victoria, sin ustedes esto no seria posible, gracias por su confianza. No los vamos a defraudar”.

Asimismo, comentó que desde el Congreso de la Ciudad de México seguirá luchando por la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación y por la consolidación de leyes más justas y modernas.

Con esta, será la tercera vez que Romo llegaa al recinto de donceles y Allende: dos veces como legislador en la otrora Asamblea Legislativa y ahora como diputado en el Congreso de la Ciudad de México.

La suplente de Romo es la activista, luchadora social y ex servidora pública en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Irma Vázquez.