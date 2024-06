Graban a conductor del Metrobús ‘moneando’ mientras maneja con dirección a Buenavista

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes en todo el país. Día con día, millones de usuarios utilizan una gran variedad de transportes públicos, donde el Metro y Metrobús son los que más demanda tienen. Desafortunadamente, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, el momento en que un presunto conductor “moneaba” durante un trayecto a la estación Buenavista.

El comunicador Carlos Jiménez mostró, en su programa de televisión, un video de poco más de un minutos en el que se ve al supuesto trabajador inhalando algún tipo de droga: “Este que tiene en pantalla es un chofer del Metrobús, le está pegando al `chemo’. Está respirando hasta el cerebro con la mona. Es un chofer del Metrobús que fue grabado por los pasajeros mientras se dirigían a la zona de Buenavista. Incluso les dijeron que dejara eso, pero le valió gorro”, es parte del texto que dijo el presentador de televisión.

De acuerdo con cifras de las autoridades de la Ciudad de México, el Metrobús cuenta con 124 autobuses biarticulados, mismos que tienen una capacidad para 240 personas. Cada autobús biarticulado sustituye 160 automóviles.

Si bien no existe una prueba de que el implicado se estaba drogando, los internautas dieron por hecho la acción por la constante acción que hacía el acusado de llevar su mano a la nariz. Hasta el momento, el video suma más de 40 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “@MetrobusCDMX que paso aquí, dónde quedan los protocolos para verificar que contratas bien personal y donde queda el monitoreo desde el c5″, “@MetrobusCDMX cámara, saca fotos de él y exponlo como haces con las niñas que se sientan en el piso”, “@MetrobusCDMX denle un antigripal a su chófer que por echarse EsteriMar no pone atención al frente” o “A un conductor por bajarse a comprar una coca lo corrieron y a este lo van a condecorar cuando cause algún accidente..”.