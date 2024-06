Taco Sheinbaum: Famosa taquería rinde homenaje a la primera presidenta de México con una tortilla especial

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara la victoria de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM), como presidenta electa de la República Mexicana, una famosa taquería en Puebla ha decidido celebrar de manera especial. La Taquería Viviana ha creado una tortilla con la imagen de la funcionaria, bautizando el platillo como el “taco Sheinbaum”.

El término del Proceso Electoral 2023-2024 y los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los cómputos distritales confirmaron el triunfo de Sheinbaum, quien obtuvo el 59.3577% de los votos, lo que representa 33,226,602 sufragios emitidos por los mexicanos. Este resultado la convierte en la primera mujer presidenta de México tras más de 200 años y 65 mandatarios hombres.

La Taquería Viviana, conocida anteriormente por su creación del “Beni Taco” en honor a la jirafa Benito, decidió rendir homenaje a Claudia Sheinbaum con este nuevo taco, además de conmemorar la lucha feminista en nuestro país, recordando el día en que por primera vez las mujeres pudieron votar en México.

En su comunicado, la taquería expresó: “Los derechos de la mujer surgen como resultado de batallas contra opresiones religiosas, culturales y políticas. Hace 71 años, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal, acudieron a las urnas a emitir su voto y elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura. Ese es el Día de la Emisión del Voto Femenino. Hoy esa contienda tiene frutos. En ‘Taquería Viviana’, como reconocimiento a la lucha feminista, felicitamos a la Dra. Claudia Sheinbaum por ser nuestra primera presidenta de México”.

La imagen compartida por la famosa taquería en su cuenta de Instagram muestra la tortilla de maíz blanco con una simpática imagen de Claudia Sheinbaum en los colores verde y rojo de la bandera mexicana.

El “taco Sheinbaum” se puede disfrutar en la Taquería Viviana, ubicada en Avenida 8 Ote. 402C, Centro Histórico de Puebla, en la Heroica Puebla de Zaragoza. El establecimiento abre sus puertas los sábados, domingos, lunes, martes y jueves de 10:00 am a 12:30 am, y los b de 10:00 am a 12:00 am.