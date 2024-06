Bar Rich de San Luis Potosí operaba sin licencia de funcionamiento

Autoridades de Protección Civil no emitieron ninguna autorización para el concierto del cantante Kevin Moreno (Foto: X)

A dos días de la tragedia en el Bar Rich, ubicado en la Plaza Alttus en San Luis Potosí, que dejó un saldo de al menos dos muertos y 16 heridos tras caer desde el balcón desde una altura de seis metros, las autoridades de la Dirección de Protección Civil del estado confirmaron que el antro no contaba con licencia de funcionamiento vigente ni permisos municipales para realizar la presentación del artista.

El secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, detalló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Protección Civil Municipal y la Dirección de Comercio no emitieron ninguna autorización para el concierto del cantante Kevin Moreno celebrado la noche del 7 de noviembre.

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, señaló que el pasado 15 de marzo se realizó una inspección al lugar y se detectó que no cumplía con las medidas de seguridad. También dijo que la dependencia no se enteró de la celebración del concierto, por lo que el establecimiento no presentó ante la dependencia estatal su programa especial para llevar a cabo dicho evento, por lo que tampoco contaba con la autorización para realizarlo.

Bar Rich se ubica Plaza Alttus en la colonia Garita de Jalisco.

Abren carpetas de investigación

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) aperturó una carpeta de investigación por el fallecimiento de dos personas debido al derrumbe en un tercer nivel de un establecimiento en Avenida Sierra Leona, en la capital potosina. Agentes de la Policía de Investigación se presentaron en el lugar para relaizar las investigaciones pertinentes. Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados para ser trasladados al Servicio Médico Legal (Semele), donde se realizarán las necropsias de acuerdo con la ley.

Kevin AMF se pronuncia por muerte de jóvenes

El youtuber y tiktokero Kevin AMF, que tenía programada una presentación en el Bar Rich, emitió un comunicado junto con su disquera Poker Music, en el que lamentan la muerte de dos de sus seguidores en el accidente ocurrido en Plaza Alttus la noche del viernes 7 de junio. En el comunicado. Extendiendo sus condolencias a amigos y familiares de las víctimas ya asegura que están ahí para apoyarlos.