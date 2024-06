Tras romper consenso, IECM da 7 diputados plurinominales más a Morena en Congreso CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó aumentar las diputaciones plurinominales de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quitando curules a las bancadas de oposición, siendo la más afectada la del Partido Acción Nacional (PAN), que le restarán dos lugares legislativos.

Esta mañana el IECM aprobó por mayoría de votos el proyecto, que dio siete diputaciones más de representación proporcional a la bancada de Morena, que pasarán de dos a nueve curules, con lo que pretender conseguir la mayoría calificada en el recinto legislativo, en el que se discutirán distintas iniciativas, entre ellas, la desaparición de los organismos autónomos.

El proyecto original que presentaron los consejeros del IECM, daba dos diputaciones de representación proporcional a Morena; 11 para el PAN; cinco para el Partido Verde (PVEM); cuatro para el PRI, PT y Movimiento Ciudadano; y otras dos para el PRD, que en la Ciudad de México salvó su registro.

Con las modificaciones, ahora Morena tendrá nueve diputaciones pluris; el PAN otras 9; el PVEM cuatro; PT, PRI y Movimiento Ciudadano tres; y el PRD solo una, aminorando al mínimo su fuerza en el Congreso capitalino, que en total, tendrá 32 diputados plurinominales, 33 de mayoría relativa, y uno migrante.

Los cambios se realizaron debido a que –anoche– siete diputados morenistas electos por mayoría relativa presentaron un escrito al IECM para que fueran incluidos en el PVEM; lo que ahora permitió el aumento de representación proporcional de la 4T, que incluirá a sus filas, por mencionar algunos, a Valentina Batres, hermana del jefe de Gobierno, Martí Batres.

Durante la sesión nocturna del IECM, estuvo presente el representante de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, quien lamentó la decisión del consejo, que resta posiciones a los partidos políticos que en las urnas ganaron el legítimo derecho de tener voz y voto.

Royfid expuso los riesgos de aprobar un documento que hasta ese momento sólo consistía en dos hojas con sustitución de siete diputados de Morena que salieron de lista por sobrerrepresentación de ese instituto político y que para no perder su lugar fueron integrados en las bancadas de sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, lo que mina el número de legisladores en el resto de los partidos.

También calificó como una contradicción el proyecto del consejero Bernardo Valle Monroy, con la justificación que dio el representante de Morena, Eduardo Santillán, ya que se aprobaron las modificaciones sin validez jurídica alguna de los documentos ingresados ante el órgano electoral.

Agregó que ante la irregularidad de obviar los procedimientos “estamos frente un acto de violación a la ley a partir de la justificación del reacomodo legislativo”, mismo que, por procedimientos legales, debe hacerse hasta el 28 de agosto.

“Lo que están haciendo es ignorar la voluntad de los partidos de generar un acomodo particular de los grupos parlamentarios, que no tiene nada que ver con las candidaturas, porque por un lado defendemos a los partidos y por otro a los candidatos que no tiene todavía válido este derecho, pero lo que es más grave es el acto de simulación y fraude a la ley. Porque así como damos validez a estos siete oficios, mañana, una vez que se aprueben, pueden decir otra cosa porque no hay un acto definitivo de manifestación de la voluntad. Lo que van a provocar es un fraude a la ley, a la voluntad popular y a lo que aquí establecen las normas del instituto porque toman como definitivo una adscripción que no tiene ningún valor jurídico”

— Royfid Torres