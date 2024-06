Se burlan de marea rosa por fracasado paro nacional convocado en redes

Luego de conocerse los resultados de la elección presidencial, en la que Claudia Sheinbaum consiguió la victoria con casi 36 millones de votos, muy lejos de los 16.5 millones de que obtuvo Xóchitl Gálvez, situación que molestó a diversos sectores de la población, entre ellos a varios periodistas que por meses afirmaron que la contienda sería cerrada y hasta Gálvez se alzaría con la victoria.

Entre ellos estuvo Fernanda Familiar, quien en su programa radiofónico convocó a un paro nacional para realizarse este 10 de junio si no había recuento de los votos, pero como nadie atendió a su llamado ni al que hicieron otras personas en redes sociales, las burlas no se hicieron esperar.

“Le exijo al INE voto por voto, casilla por casilla, quiero que recuenten nuevamente los votos hasta el 80%. A lo mejor no cambia el resultado de la presidencia, pero lo que sí debe cambiar, y Xóchitl con todos los que estamos, es que no haya mayoría en el Congreso. Si no cuentan el 80% de los votos de una vez los decimos: hay paro nacional el 10 de junio, nadie sale, nadie trabaja a ver cómo se las arreglan, paro nacional es grave, es decirle al Estado, a presidencia que los ciudadanos tenemos la fuerza”, dijo Familiar.

Sin embargo, las actividades del país continuaron como cualquier día hábil, con tránsito en las calles, oficinas privadas que realizan sus actividades, lo mismo en el sector público, caos vial, labores en las escuelas públicas y privadas.

A esto se suma que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar temas sobre la transición de gobierno, tras el encuentro, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México ofrecerá una conferencia de prensa.

Fecha coincide con “El Halconazo”

“Pues no se ve por ningún lado el #ParoNacional10deJunio convocado por la llamada #MareaRosa. Quizás se dieron cuenta de algo... por ejemplo: Que hacer un paro nacional no es tan fácil como inflar un hashtag en redes... Que un paro nacional o cualquier protesta en 10 de junio se convoca contra el PRI, no lo convoca el PRI. #10deJunioNoSeOlvida. Que la diferencia oficial entre Calderón y AMLO en 2006 fue de 0.5%... y acusaron que denunciar fraude era un berrinche intolerable. Pero ahora, que quedaron 32 puntos abajo, ¿cómo decir que es justo y necesario?”, escribió el periodista Témoris Grecko.

“#ParoNacional10deJunio No Veo el paro por ningún lado? Que les pasó? Ya son las 15 hrs”, se burló @marentesfer.

¿Que es eso del #ParoNacional10deJunio? ¿Otra mamada facha para expresar su frustración porque los aplastamos el domingo de elecciones? ¿Ahora de qué se van a quejar??? Que alguien me explique”, solicitó Alitey Uribe.

Otros usuarios recordaron que es ilógico que la convocatoria para el paro nacional se hiciera para el 10 de junio, cuando se conmemoran 53 años de la represión conocida como “El Halconzo”, cuando un grupo paramilitar organizado por el PRI reprimió a una manifestación de estudiantes que marchó por la Ribera de San Cosme en 1971.

“¿O sea que los fachos iban a organizar su paro nacional hoy 10 de Junio, para celebrar “El Halconazo”, los HDSRPM?