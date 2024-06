Lo que sabemos de la masacre en Guanajuato y la presunta implicación de la Guardia Nacional

Durante la primera semana de junio, un espeluznante incidente en León, Guanajuato, sacudió a la comunidad y al país entero; presuntos miembros de la Guardia Nacional (GN) fueron señalados como responsables de permitir el asesinato de una familia, entre los cuales se encontraban dos bebés.

Este suceso ha generado algunas reacciones por parte de las autoridades, incluido el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En Publimetro México te contamos todo lo que se sabe sobre esta masacre.

¿Qué pasó en León, Guanajuato?

El domingo 9 de junio, un video aterrorizante se difundió rápidamente en redes sociales, mostrando lo que parecía ser una inspección por parte de cinco presuntos elementos de la GN.

Según el material visual, estos individuos, equipados con uniformes de la GN, chalecos, cascos, y armamento de alto calibre, ingresaron a una vecindad en la colonia Ciudad Industrial de León, ubicada en el número 405 de la calle Pénjamo. El video muestra cómo estos elementos entran con una gran bolsa negra vacía y, tras veinte minutos, salen con la bolsa aparentemente llena de objetos.

Lo más impactante del video es que, tras la partida de los presuntos elementos de la GN, se observan a cuatro hombres vestidos de civil llegar a la misma ubicación en una camioneta. Estos hombres, aparentemente armados, caminan hacia la vecindad, pero la grabación se corta justo antes de que entren.

Asesinan a cuatro mujeres y dos bebés en vecindad de León

En este lugar, según se ha informado, seis personas fueron asesinadas a balazos, incluyendo cuatro mujeres y dos bebés (una menor de tres meses y otro de dos años de edad). La familia se encontraba de visita en el domicilio al momento del ataque, y no había un motivo aparente para la incursión de los agresores en la casa.

Ante este trágico evento, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ofreció declaraciones a los medios el 10 de junio. Según Sinhue, testigos aseguraron haber visto a la GN en el lugar antes de que llegaran los hombres armados que perpetraron la masacre. Además, medios locales reportaron que el domicilio podría haber sido un punto de venta de drogas, aunque las autoridades no han confirmado esta información.

Gobernador de Guanajuato pide a GN “revisar el actuar de sus elementos”

“Un hecho lamentable... reportes de propios habitantes que estaban en el domicilio aseguran que, al parecer, alguien se resguardó en la azotea y ellos son los que relatan que minutos antes había entrado la Guardia Nacional llevándose algunas pertenencias. No precisan si con orden de cateo o no, y aquí es donde hago un llamado a los altos mandos de la Guardia Nacional a que revisen el actuar de sus elementos. No es el primer caso. Por otro lado, la Fiscalía ya ha implementado un cerco de búsqueda para dar con los responsables y yo espero que pronto caigan ante la Justicia”, declaró el gobernador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina del martes 11 de junio, desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX). AMLO aseguró que ya se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los responsables de la masacre en Guanajuato.

AMLO promete castigar a GN en caso de ser responsables de la masacre en Guanajuato

“Se está haciendo la investigación porque no es que entraron los de la Guardia Nacional, salen, pero hay más información de que después entran y eso no lo dijeron al principio, lo guardaron. Vamos a terminar la investigación, se va a informar y si hay responsabilidad de los elementos de la Guardia Nacional se va a castigar”, afirmó López Obrador.

Hasta el momento, esto es todo lo que se sabe sobre la masacre en Guanajuato, un multihomicidio que ha provocado la indignación de la comunidad guanajuatense y de todo México. La presunta implicación de la Guardia Nacional, una institución que debería proteger a la ciudadanía, ha generado una ola de desconfianza y miedo entre los ciudadanos.