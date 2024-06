Funcionaria municipal en Morelos agrede a reportera que cubría despido de policías

La periodista Perla Aguilar Figueroa, fue agredida este martes por una funcionaria del gobierno municipal de Tlaltizapán, Morelos; la agresora fue identificada como Celeine Díaz Huicochea, quien fue candidata del partido Podemos para el gobierno municipal hace tres años.

La reportera acudió a la sede del ayuntamiento para documentar la denuncia respecto al despido de policías municipales, cuando grababa con su celular se acercó Celeine Díaz, un video captó el momento en que ambas intercambian palabras y de pronto la funcionaria le tira un manotazo para tirarle su teléfono, en seguida la reportera la sujeta de la blusa.

La persona que graba, al parecer otra reportera se acerca a ambas, Aguilar Figueroa le dice en varias ocasiones a la funcionaria que le devuelva su teléfono y le enseña que cuenta con un botón de pánico, en los empujones consigue recuperar su teléfono que estaba manipulando la otra mujer.

Tras un par de minutos y miradas retadoras, ambas se soltaron mientras la escena fue contemplada por algunos funcionarios y por lo menos una agente de la policía municipal.

¿Qué le dijo la funcionaria?

“Acudí a realizar mi trabajo, nos denunciaron que habían sido despedidos algunos policías, hicimos la nota, estaba realizando tomas, en este caso de recursos humanos, cuando llega una funcionaria que tengo entendido se llama Celeine, al ingresar me dijo ‘a dónde vas’, le dije que a tomar aspectos, cuando me doy cuenta la tengo al lado izquierdo y me dijo ‘deja de grabar’ me tomó del cabello y me quitó mi teléfono”, declaró en un video.

Esta situación le molestó porque es donde tiene guardado su material periodístico, añadió que se contuvo ante la agresión porque no quiso generar más violencia, por lo que reprochó la actuación de la funcionaria y no dudó que así reaccione ante cualquier ciudadano y no solo con los reporteros.

“Les quedan poco más de seis meses y que tengan esas actitudes de prepotencia, de abuso de autoridad, de violencia física, a mi patrimonio, el llamado que hago que no se dejen intimidar ni amedrentar, tengo medidas cautelares y los oficiales me han ayudado, aunque los pongo entre la espada y la pared porque ahora soy enemiga del presidente municipal y de los trabajadores que están enojados porque les ganó otra candidata”.